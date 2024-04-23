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Lamborghini показали нестандартный внедорожный суперкар

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  • 23.04.2024, 12:47
Lamborghini показали нестандартный внедорожный суперкар

Huracan Sterrato отличаются камуфляжной окраской и особой внутренней отделкой.

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato получил оригинальные версии. Все они имеют камуфляжную окраску. О них рассказали на сайте итальянского производителя.

Lamborghini Huracan Sterrato доработали в рамках программы персонализации Ad Personam. Всего выпустят 12 таких авто — по три купе в каждом цвете: Neve (снежно-белый), Sand (песчаный), Bosco (зеленый хаки) и Terra (бело-оранжевый).

Кроме того, у автомобилей черная крыша с багажником, темные матовые 19-дюймовые диски и яркие тормозные суппорты. Кроме того, несколько изменен пластиковый обвес.

Салон Lamborghini Huracan Sterrato отделан карбоном и алькантарой, которую разбавляют яркие вставки. Также установлена памятная табличка с серийным номером авто.

Силовой агрегат Lamborghini Huracan Sterrato остался без изменений. Внедорожный суперкар оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 610 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. Авто имеет полный привод, а его клиренс увеличен до 170 мм.

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