Сейм Литвы рассмотрел предложение лишать ВНЖ белорусов, которые слишком часто ездят на родину 10 23.04.2024, 12:59

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Фото: DELFI

Что решили?

Сейм Литвы рассмотрел предложение лишать ВНЖ белорусов, которые слишком часто ездят на родину, пишет LRT.

Во вторник парламентарии рассмотрели законопроект о продлении ограничительных мер. Один из пунктов документа предлагал ограничивать количество раз в году, когда белорусы могут возвращаться на родину.

20 депутатов Сейма проголосовали за лишение разрешения на временное проживание в Литве тем россиянам и белорусам, которые выезжают в Россию и Беларусь более одного раза в год, 47 были против, 45 депутатов воздержались.

За предложение разрешить одну поездку в три месяца высказался 41 член Сейма, против — 37, воздержались — 39 членов Сейма.