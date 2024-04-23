закрыть
23 апреля 2024, вторник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сейм Литвы рассмотрел предложение лишать ВНЖ белорусов, которые слишком часто ездят на родину

10
  • 23.04.2024, 12:59
  • 3,690
Сейм Литвы рассмотрел предложение лишать ВНЖ белорусов, которые слишком часто ездят на родину
Фото: DELFI

Что решили?

Сейм Литвы рассмотрел предложение лишать ВНЖ белорусов, которые слишком часто ездят на родину, пишет LRT.

Во вторник парламентарии рассмотрели законопроект о продлении ограничительных мер. Один из пунктов документа предлагал ограничивать количество раз в году, когда белорусы могут возвращаться на родину.

20 депутатов Сейма проголосовали за лишение разрешения на временное проживание в Литве тем россиянам и белорусам, которые выезжают в Россию и Беларусь более одного раза в год, 47 были против, 45 депутатов воздержались.

За предложение разрешить одну поездку в три месяца высказался 41 член Сейма, против — 37, воздержались — 39 членов Сейма.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников