В Минске продается квартира размером 15 «квадратов» 8 23.04.2024, 13:48

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Цена и интерьер вас удивят.

В Минске, на улице Ольшевского, продается квартира размером всего 15,5 квадратного метра. Владелец описывает ее с приставкой «смарт» и утверждает, что это идеальное жилье для одного человека или молодой пары. Внимание на объявление обратил Onliner.

Жилье можно найти на первом этаже панельки 1979 года. Тем не менее сам интерьер выглядит очень даже современно: ламинат на полу, приятного оттенка обои на стенах, новая мебель, сантехника и электрика.

На основной комнате удалось расположить компактную, но довольно функциональную кухню, обеденную зону, диван, который легким движением руки превращается в спальное место. Также в квартире есть небольшой санузел с душевой.

«Отличный вариант для переезда по работе или для получения образования. Также можно рассмотреть как готовый бизнес (речь о сдаче в аренду. — Прим. ред.)», — сказано в объявлении.

Сколько же стоит такая недвижимость? Отвечаем: 34 000 долларов по курсу.