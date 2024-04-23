Мы больше не услышим о Бермудском треугольнике: ученые разгадали его тайну 8 23.04.2024, 13:58

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Теории о «загадочных силах» начали появляться еще в середине 20-го века.

В середине 20-го века участок моря между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами оброс всевозможными мифами и теориями, когда ему стали приписывать загадочные исчезновения лодок и самолетов, пишет BBC Science.

Самый известный инцидент произошел в Бермудском треугольнике, когда группа из пяти бомбардировщиков ВМС США пропала при выполнении тренировочной миссии. В последующие десятилетия разбитые самолеты и потонувшие корабли приписывали «загадочным силам» Треугольника.

В 1975 году американский исследователь и пилот Ларри Куше написал книгу, опровергающую легенды о Бермудском треугольнике. Он называл их неточными, преувеличенными и непроверенными. Автор книги пришел к выводу, что число происшествий в этом регионе не больше, чем в любой другой точке в океане.

Несмотря на это, загадка Бермудского треугольника нашла множество объяснений – как естественных, так и сверхъестественных. Некоторые обвиняли в происходящем остатки технологий Атлантиды, которые якобы покоятся на морском дне. Другие были уверены в том, что в Бермудском треугольнике искривляется само пространство-время.

Самое необычное объяснение, из списка естественных, заключалось в том, что якобы пузыри метана поднимаются с морского дня и опрокидывают корабли. Но исследование Геологической службы США не нашло никаких значительных выбросов метана в этих местах за последние 15 тыс. лет.

Но высокая частота ураганов в регионе действительно могла иметь серьезные последствия в эпоху, когда пилоты и капитаны не имели настолько точных прогнозов погоды как сейчас.

Недавнее исследование показало, что некоторые штормы могут поднимать волны высотой до 30 метров. Моделирование также подтвердило, что такого рода волны могут топить корабли. Правда, все еще нет никаких доказательств, что подобное происходит в районе Бермудского треугольника.

Другая теория основывается на магнитных аномалиях, которые якобы заставляют самолеты и корабли отклониться от курса. Несмотря на то, что таких аномалий найдено не было, в начале 20 века истинный географический север и магнитный север совпали в Бермудском треугольнике, что могло привести к навигационным ошибкам.

Даже со всем этим, Бермудский треугольник никогда не попадал в международный список наиболее опасных вод для судоходства. Дело в том, что несмотря на активное воздушное и морское сообщение в регионе и частые ураганы, в Бермудском треугольнике не наблюдается статистически необычного количества авиакатастроф и кораблекрушений.

В последние годы безумие вокруг Бермудского треугольника почти затихло, возможно, потому что современные технологии позволяют отслеживать океанские и воздушные перевозки с большей точностью.