Электрический «Гелендваген» показали накануне презентации 23.04.2024, 15:08

Авто сможет разворачиваться на месте и сохранит хорошие внедорожные свойства.

Уже завтра, 24 апреля, Mercedes G-Class получит первую в истории электрическую версию. Ее презентуют в Китае, но фото внедорожника уже попало в интернет — его опубликовали на сайте ITHome.

Электрический "Гелендваген" сохранит неплохие внедорожные свойства

Фото: Mercedes-Benz

Электрический «Гелендваген» решили назвать Mercedes-Benz G580 EQ. Он бензиновых и дизельных собратьев он отличается особой решеткой радиатора с подсветкой и измененными бамперами и оптикой. Масса авто составит менее 3,5 тонн.

Известно, что электромобиль Mercedes G580 EQ оснастят четырьмя моторами суммарной мощностью более 450 сил. Благодаря управляемым задним колесам он сможет делать так называемый «танковый» разворот на месте. Электрокар будет иметь клиренс в 249 мм и сохранит хорошие внедорожные свойства.

Новый Mercedes G580 EQ дебютирует с батареей емкостью 100 кВт∙ч, которая позволит преодолевать более 500 км без подзарядки. В 2025 году добавят версию, оснащенную инновационной батареей с кремниевым анодом, которая существенно (на 20-40%) увеличит запас хода.