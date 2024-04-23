«Когда слышат, что я из Беларуси, — сразу хорошее отношение» 23.04.2024, 15:27

Как звукорежиссер переехал в Польшу и стал уличным музыкантом.

Виталий переехал в Польшу в сентябре 2022 года. В Беларуси он работал звукорежиссером на радио, а в эмиграции решил попробовать себя в роли уличного музыканта. Сейчас выступления — основной источник его дохода. Виталий рассказал MOST о творчестве, заработке на улице и о том, как в него инвестировал случайный прохожий.

Виталий уехал из Беларуси после задержания в августе 2022 года. Для переезда белорус выбрал приграничный Белосток.

Прежде опыта выступлений на улице у него не было, хоть музыкой молодой человек занимается давно. Говорит, что просто боялся выступать на публике. А когда переехал в Польшу, понял, что легко сможет устроиться только на физически сложные работы — на стройку или завод. Идти по такому пути ему не хотелось, поэтому пришлось побороть страх, чтобы реализоваться в любимом деле.

— По сути, меня жизнь подтолкнула к выступлениям. В эмиграции я стал выходить и играть, а параллельно работать в доставке. Первое время по 20−30 минут в день выступал. А когда в репертуаре появилось больше песен, я стал выходить чаще. Но с акустической гитарой было сложно много зарабатывать.

На помощь пришел случайный прохожий. Поляк услышал, как Виталий выступает в подземном переходе и «инвестировал» в белоруса.

— Проходил мимо меня мужчина — остановился, расстелил плед и присел. И так слушал мое выступление. После он подошел ко мне, и мы познакомились. Как оказалось, у этого мужчины был сложный период в жизни, а я ему помог. Он решил меня отблагодарить и купить усилитель. Я сначала отказался, но потом все-таки вернулся к его предложению. Он дал мне 1000 злотых (на то время около 1500 рублей. — Прим. ред.) и сказал, что 200 злотых — это на творчество, а 800 злотых дает в долг. Отдать можно, когда получится.

Виталий купил усилитель и микрофон, и дела у него сразу пошли в гору. На заработанные средства он смог жить и отказался от работы доставщиком.

Средний заработок — 250 злотых

Сегодня в Белостоке около десятка уличных музыкантов. Среди них белорусы, украинцы и поляки. Виталий говорит, что конкуренции практически нет и при желании место найдется каждому музыканту.

— Из наших белорусов в Белостоке играет парень на саксофоне, мальчишка на фортепиано. Иногда общаемся и где-то можем вместе сыграть. Украинцев тоже здесь хватает. Проблема Белостока, что он маленький и хороших и проходных мест не так уж и много. Бывает, приходишь, а там уже музыкант стоит. Но можно подождать несколько часов и работать себе спокойно. У меня еще не было такого, чтобы я не мог найти себе место для выступлений.

В прошлом году Виталий выступал на улице пять раз в неделю, с начала 2024 года он выходит только на выходные. Но, как только потеплеет, белорус готов выступать чаще.

— 1 мая будет год моим регулярным выступлениям на улице. Если бы не тот прохожий, не знаю, чем бы я сейчас занимался. Деньги я ему вернул в итоге. Я благодарен ему за толчок. Доволен, что занимаюсь своим любимым делом. Плюс у меня много свободного времени и неплохой заработок. Если выступать регулярно в будние дни, то в месяц можно выходить на 4 тысячи злотых (3200 рублей по курсу Нацбанка. — Прим. ред.). Но дни бывают разные: можно за два часа 100 злотых заработать, а можно и в четыре раза больше. Как пойдет. Средний заработок на улице сейчас выходит около 250 злотых (200 рублей. — Прим. ред.) в день.

В репертуаре белоруса в основном англоязычные песни. Произведения на русском и белорусском языке он не исполняет, а петь на польском пока не готов из-за акцента. Сейчас стандартный плей-лист состоит из 15 песен.

— Я всегда слушал английскую музыку, и поэтому мой репертуар такой.

«Уезжай в свою страну»

В Белостоке проблем с выступлениями у Виталия практически не возникает. Он играет в самом центре города, возле входа в банк. Иногда пьяные прохожие могут пристать и попросить спеть какую-нибудь песню.

— Летом прошлого года был один инцидент: случайный мужичок подошел ко мне с нехорошими намерениями. Он понял, что я иностранец. Немного потолкались, и он сказал мне: «Уезжай в свою страну». Дал мне 15 минут, чтобы я ушел. После он сел на скамейку недалеко от меня. Я был на взводе и сказал себе, что эту неприятность надо преодолеть и дальше выступать. И как только я начал играть Metallica, он вернулся и кинул мне 10 злотых. И такое бывает. Вспомнил только этот единственный инцидент в Белостоке с негативной окраской. Ну и замечаю еще такую тенденцию: когда группа молодых людей подходит и спрашивает, откуда я, и слышит, что из Беларуси, — сразу хорошее отношение. Если бы я был из Украины, возможно, они бы относились по-другому. Не знаю, почему так происходит.

Недооценивал Белосток

В прошлом году Виталий решил попробовать себя в другом городе. Решил, что надо выступать там, «где люди с евро ходят». Поехал в Вильнюс на выходные, но вот зацепиться там не удалось.

— Люди там другие, мало кто улыбается, и тяжело было заработать. Вернулся в Белосток и за два часа заработал столько же, как в Вильнюсе за шесть. Я недооценивал Белосток. В плане заработка и возможностей он оказался крутым городом. Классные люди, хорошо донатят. Единственное, чего я боялся в Белостоке, так это того, что он маленький и я быстро буду надоедать людям. Но я все еще востребован и не так уж много новых песен добавляю в свой репертуар.

Однажды выступление Виталия услышала совладелица одного из городских пабов. Так у молодого человека появился заказчик.

— Был сентябрь, приближались холода. И я думал, что буду делать зимой. И тут во время выступления подходит девушка и кидает мне записку в чехол. Я потом прочитал, и там была следующая информация: «Если хочешь выступать в пабе, позвони на этот номер». Я позвонил в тот же вечер и на ломаном польском сказал, что заинтересован в сотрудничестве. Мы договорились, и я стал там выступать. Можно сказать, перезимовал в пабе. Немного заработал, но это лучше, чем зимой играть в подземке. Паб меня спас.

В свободное время Виталий пишет песни на белорусском и английском языках. В мае он планирует выпустить свой первый альбом. Не исключает, что потом отправится в путешествие по Европе. Говорит, что сегодня особо ни о чем не мечтает — просто занимается любимым делом.