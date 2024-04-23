Новая интрига вокруг ATACMS Владимир Фесенко

23.04.2024, 15:29

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Какое предупреждение США послали РФ?

Законопроект, проголосованный конгрессменами, рекомендует это президенту США, но не обязывает его сделать это. Мы знаем позицию администрации Байдена о том, что США не поддерживают украинские атаки на объекты на российской территории (международно признанной). И похоже, что конгрессмены-республиканцы вопросом об ATACMS делали определенную политическую ловушку для Байдена, чтобы при случае обвинить его в нерешительности и непоследовательности.

Но 22 апреля во время телефонного разговора между президентами Байденом и Зеленским эта проблема, хотя бы частично, была решена, и видимо, по украинской инициативе. Президент Зеленский заявил, что «сегодняшний результат — в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены». И поблагодарил президента Байдена. Я так понимаю, что ракеты ATACMS все же будут в ближайших пакетах американской военной помощи для Украины. Другое дело — какие именно ATACMS, в каком количестве, и будет ли ограничение на их использование по российской территории. Однако на данный момент важно другое — вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS это еще и предупреждение американцев для России. Если Россия начнет новую волну эскалации войны против Украины, тогда западное дальнобойное оружие будет предоставляться Украине. Вполне вероятно, что в случае российской военной эскалации будут сняты и ограничения по использованию этого оружия по объектам на территории РФ.

Если США предоставляют Украине ракеты ATACMS, то возникает еще одна интрига — относительно дальнейшей позиции канцлера Шольца по немецким дальнобойным ракетам «Taurus». Надеюсь, что и в этом вопросе будут положительные сдвиги. Кстати, в новом большом пакете военной помощи для Украины от Великобритании также есть дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow, которые уже очень хорошо зарекомендовали себя в военных действиях против российского агрессора.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»