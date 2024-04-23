По всей России отменяют демонстрации, парады и салюты на 9 мая 4 23.04.2024, 15:39

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На Красной площади военной техники будет в 2,5 раза меньше, чем до войны.

За два года войны масштаб праздничных майских мероприятий в России значительно сократился, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Техники на параде Победы стало в 2,5 раза меньше. В этом году по Красной площади проедут 75 единиц техники, обещал Сергей Шойгу. Для сравнения, в предвоенном 2021 году в Параде участвовало 197 единиц.

Названные министром цифры на деле могут оказаться еще меньше. Так, в прошлом году он анонсировал 125 единиц, однако наблюдатели насчитали только 51. Единственным танком был Т-34 времен Второй мировой войны.

Пролета авиации не было ни в 22, ни в 23 году – в текущем его анонсировали.

Минобороны Великобритании и опрошенные западными СМИ аналитики предполагали, что уменьшение числа танков и бронемашин на Параде связано с тем, что там обычно демонстрировались «новейшие разработки» – но на фронте их нет. И российские власти не хотели навлекать на себя критику по этому поводу. Российские пропагандисты объясняли это тем, что вся техника как раз отправилась на войну.

Как и в прошлом году, несколько регионов объявили об отмене парадов – это приграничные Белгородская, Курская и Брянская области, а также Рязанская и Псковская области. Не будет парадов и в оккупированном Крыму. Все эти регионы подвергались ударам украинских дронов.

В Ставропольском крае, Воронежской и Омской областях отменили праздничные салюты на День Победы.

В нескольких городах отменили традиционные первомайские демонстрации. Их не будет в Хабаровске, Омске, Якутске, Симферополе, Волгограде и других. В прошлом году демонстрацию отменили и в Москве, в текущем объявлений о ней пока не было.