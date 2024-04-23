CNN: Военная помощь США для Украины уже находится на складах Германии и Польши 23.04.2024, 15:55

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Сначала ВСУ получат артиллерийские снаряды.

Большая часть американской военной помощи для Украины уже находится на складах Германии и Польши, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

«Большая ее часть уже заранее размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для оказания военной помощи Украине», — утверждают источники издания.

Неназванный чиновник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых вооружений, которые будут переданы Украине.