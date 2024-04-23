Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на фотовопрос белоруса 6 23.04.2024, 16:05

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А у вас получится?

Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос жителя Брестской области Василия Станчука, пишет телеграм-канал «Брест. Главное!».

Вопрос достался знатоку Дмитрию Акулову. Телезритель попросил показать знатокам фотографию музейного экспоната и задал вопрос: «Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?»

«Для доставщиков пиццы. Круглые коробки пиццы туда укладывали», — ответил знаток и ошибся.

Победа в раунде принесла белорусу 100 000 российских рублей (почти 3500 белорусских рублей).

Правильный ответ можно узнать здесь.