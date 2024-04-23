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Депутат Госдумы РФ отметился скандальным заявлением о россиянах

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  • 23.04.2024, 17:02
  • 1,402
Депутат Госдумы РФ отметился скандальным заявлением о россиянах
Алексей Журавлев

Не понравились их жизненные ценности.

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев пожаловался, что россиянам жизнь важнее, чем путинский режим.

Скандальное заявление он сделал, выступая на форуме «Лиги безопасного Интернета».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Журавлев негодует, что россияне неохотно идут умирать на войны, которые развязывает кремлевский диктатор Владимир Путин.

«А если завтра большая война? Если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось… Какая у нас главная ценность? Жизнь - главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали: сначала страна, потом мои близкие, потом мои ценности какие-то, а потом моя жизнь», - заявил Журавлев.

Отметим, что Журавлев является одним из самых одиозных представителей российской Госдумы. Он с 2014 года открыто поддерживает агрессию против Украины, публично призывал к геноциду украинцев. Помимо этого, он также распространяет фейки о Западе.

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