Белорусы Украины обратились к Зеленском 3 23.04.2024, 17:24

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А также к премьер-министру и Верховной Раде.

Белорусы, воюющие в рядах ВСУ и занимающиеся волонтерской деятельностью в Украине, имеют большие сложности с легализацией.

Об этом говорится в обращении благотворительного фонда «Вільна Білорусь» к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру и председателю Верховной Рады, пишет «Салідарнасць».

— Сейчас на территории Украины проживают десятки тысяч граждан Беларуси. Сотни из них проходят службу в Вооруженных силах Украины, сотни занимаются волонтерской деятельностью. Некоторые выразили желание приобрести украинское гражданство, однако столкнулись со сложностями, которые не в силах преодолеть, — говорится в обращении.

Согласно украинскому законодательству, для легального проживания в стране необходимо подать ряд документов. Среди них — справка о наличии судимости, обязательство приостановить гражданство Республики Беларусь, паспорт серии РР, в некоторых случаях апостилизация документов.

Получение и оформление всех этих документов возможно только на территории Беларуси, по законодательству которой граждане, воюющие в ВСУ и помогающие им, признаны преступниками.

— Возвращение в Беларусь для белоруса, который проходит службу в ВСУ, или белоруса-волонтера, который помогает ВСУ, неизбежно приведет к тюремному заключению и пыткам. Их жизнь и здоровье подвергается серьезной угрозе, — отмечается в послании.

В обращении напоминают, что и обратиться в белорусское консульство для оформления и получения документов невозможно, потому что дипломатическое представительство РБ в Украине прекратило свою работу.

Создавшееся положение привело к тому, что белорусы вынуждены были обратиться за помощью к украинским властям. Они просят инициировать Кабинетом Министров Украины принятие постановления, которое на период действия военного положения предусматривало бы ряд исключений для граждан Беларуси, проходящих военную службу в ВСУ, а также волонтеров, оформляющих временный или постоянный вид на жительство, а также желающих приобрести украинское гражданство.

В частности, белорусы просят о декларировании отказа от гражданства РБ, об отмене предоставления справки о судимости и требования апостилизации документов, о возможности оформления украинского гражданства с белорусским паспортом серии МР.

Кроме того, белорусы просят рассмотреть вопрос о возможности признания на территории Украины в период действия военного положения действительными паспортов граждан Беларуси с истекшими сроками действия.

— В будущем предлагаем решить эту проблему путем определения на законодательном уровне порядка и условий выдачи белорусским гражданам, проживающим на законных основаниях на территории Украины и имеющим паспорта с истекшим сроком действия, украинского документа, удостоверяющего личность и позволяющего пересекать государственную границу Украины, например, паспорта иностранца, — говорится в обращении.