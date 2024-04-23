Литовские пограничники нашли «сюрприз» в овсянке, которую вез белорус 3 23.04.2024, 17:43

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Начато расследование.

Литовские таможенники задержали крупную партию контрабанды: 500 коробок сигарет, которые были спрятаны в грузе овсянки, сообщила Таможенная служба Литвы.

торым управлял гражданин Беларуси, прибыл в пункт пропуска «Шальчининкай» 18 апреля. Водитель заявил, что везет почти семь тонн белорусской овсянки для литовской компании. Однако после проверки машины с помощью рентгеновской системы контроля таможенники заподозрили, что в грузе могут находиться и другие товары. При детальной проверке выяснилось, что среди коробок с овсянкой находятся упаковки с сигаретами.

Всего таможенники нашли около 250 тысяч пачек белорусских сигарет NZ Gold, стоимость которых с учетом налогов превышает миллион евро.

По факту контрабанды начато досудебное расследование. Белоруса допросили и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.