Эксперт: Путина вынесло в брежневское время 5 23.04.2024, 18:09

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Россия все больше напоминает Советский Союз.

Репрессивное полицейское государство, жестко контролирующее информацию, искусство, предпринимательство и другие человеческие начинания — все это современная Россия во время правления Путина.

Старожилы подтвердят, что все это очень напоминает Советский Союз начала 1970-1980 годов. Об этом FREEДOM рассказал сотрудник факультета социальных наук Карлова университета в Праге (Чехия) Дмитрий Дубровский.

По словам Дубровского, желание хозяина Кремля превратить современную Россию в Советский Союз связано, скорее всего, с его ностальгией по «золотым годам советской империи». При этом Россия нового образца строится исключительно старыми советскими методами.

«Недавно мне попался рекламный ролик, призывающий россиян идти на войну против Украины. Это был какой-то отрывок из нашумевшего пропагандистского фильма «Слово пацана». Суть сюжета: молодой человек приходит на производство, а ему старший мастер помогает, в результате парень добивается успехов в робототехнике. Казалось бы, ничего необычного. Но все это уже было. В начале 1970-х годов. Именно в Советском Союзе тех времен популяризировались рабочие профессии, воспевался труд человека и его трудовой подвиг. Создается впечатление, что Путина вынесло в брежневское время и он ставит задачу своим подчиненные воспроизводить в стране все то, что у него когда-то мелькало перед глазами», — отметил эксперт.

В современной России возрождают советские традиции и символы: пионерию, навязчивую рекламу техникумов и ПТУ (профессионально-технические училища) и т. д. И что интересно, россияне этого даже не замечают. Они свыклись жить с мыслью, что России нужен Советский Союз.

Дубровский акцентировал внимание на том, что большинство россиян также не видят, что часто официальные заявления российских властей не совпадают с реальностью.

«Возьмем громкие заявления, что надо защищать детей, материнство и т. д. И в то же время мы видим реальные факты – Государственный совет Татарстана подготовил законопроект, который позволяет детям работать на вредных и опасных производствах. Поэтому заявления о защите детей — пустые и фальшивые. Путину нет дела до детей. Сейчас для него самое главное — обеспечить поток снарядов на фронт», – констатировал эксперт.

Он также отметил, что привлечение детей для работы на вредных производствах в РФ очень напоминает нацистскую Германию в 1944-1945 годах, где их заставляли работать на предприятиях ВПК (военно-промышленного комплекса) и даже воевать на фронте.

«В настоящее время в России есть кого отправлять на войну. Военные, добровольцы и контрактники, которым предлагают приличные деньги, мобилизованные. Поэтому сейчас вопрос об отправке детей на войну не стоит. В то же время, от России и ее властей можно ожидать чего угодно. Поэтому уверенно заявлять, что такое никогда не случится, я не могу», — резюмировал эксперт.