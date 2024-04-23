В Сеть попала уникальная японская головоломка: какое число пропущено? 6 23.04.2024, 18:26

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За 30 секунд с ней справится только гений.

Эта японская математическая головоломка легко может выявить человека, который умеет быстро анализировать информацию и искать нетипичные варианты решения задач, пишет «Вокруг света».

Задача: за полминуты постарайтесь найти логику появления этих цифр и верно вставить пропущенную цифру на место вопросительного знака.

Важное уточнение: если вам понадобится больше 30 секунд, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать решение и тренировать свой мозг, а заодно отвлекитесь от своих ежедневных проблем и перезагрузитесь с помощью этой головоломки.