Кто ввозит грузовики через Беларусь в Россию в обход санкций: расследование 23.04.2024, 18:51

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В целом на Беларусь приходится примерно треть от теневого экспорта в РФ.

«Белсат» со ссылкой на расследовательское «Бюро» рассказал, как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций, кто им в этом помогает, а также как это можно остановить.

По данным расследователей, подсанкционные европейские грузовики в Россию возят десятки белoрусских компаний. Среди популярных автомобильных брендов – Volvo, Scania, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Renault. Страной происхождения грузовиков указаны Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Польша.

После полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз запретил продавать грузовики в Россию и Беларусь, но техника попадает в эти страны в обход санкций. Благодаря различным схемам в 2023 году из Беларуси в РФ поставили более 600 тягачей на $60 млн.

Кто поставляет грузовики

В тройку лидеров по продаже автомобилей в РФ из Беларуси вошли «Белшингторгсервис», «Автобай Лизинг» и «НМП Логистик». Они поделили между собой почти 60% серого авторынка.

У «Белшинторгсервиса» в прошлом году выручка выросла в пять раз – почти до $46 млн. Чистая прибыль увеличилась в 24 раза – до $390 000. Бенефициаром «Белшинторгсервиса» является белoрусский бизнесмен Владимир Сержанович. Он рассказал «Бюро», что поддерживает санкции, введенные из-за вторжения России в Украину.

По его словам, нужно бороться с компаниями, занимающимися поставками в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы на войне. При этом в поставках потребительских товаров, сказал он, нет ничего плохого. Он подтвердил, что «Белшинторгсервис» продает европейские грузовики в Россию, но не считает такие поставки обходом санкций.

«Мы не работаем с Евросоюзом. Мы работаем внутри Евразийского экономического союза. Там эти машины перемещаются свободно, там нет ограничений. А как они туда [в ЕАЭС] въехали, хрен его знает», – сказал Сержанович.

Журналисты проверили VIN-коды грузовиков, которые «Белшинторгсервис» поставлял в Россию из Беларуси. Как выяснилось, некоторые тягачи побывали до этого в Литве. Оттуда они якобы поехали в Казахстан, но в итоге попали в Россию.

Выручка «Автобай Лизинга», которой управляют уроженец Крыма с белoрусским паспортом Сергей Лытко, с помощью созвучной российской компании «Автобай» белoруса Игоря Дятко в прошлом году превысила $14 млн.

В компании «НМП Логистик», появившейся через пару месяцев после введения европейских санкций, за год выручка выросла в 10 раз – до $7 млн. Директор и единственный владелец «НМП Логистик» – уроженец Кобрина Глеб Чернышёв. Единственный покупатель грузовиков «НМП Логистик» в России – компания «Про Авто». В прошлом году она показала рекордную выручку в $10 млн и впервые за долгое время закончила год с чистой прибылью в $300 000.

«Про Авто» входит в «ПП-Холдинг», который связывают с крупной нефтяной компанией «Татнефть». Директор и соучредитель «ПП-Холдинга» Александр Проскурин ответил журналистам, что не обходит санкции, так как их нет между Россией и Беларусью. Он также заверил, что не знаком с руководством «НМП Логистик», которая, по его словам, никак не связана с «Про Авто».

Однако руководитель «НМП Логистик« Чернышев ранее работал начальником юридического отдела «Про Авто». Журналистам он сказал, что больше не занимается поставками европейских грузовиков в Россию, так как «есть определенные ограничения со стороны государства».

Неплохие показатели и у некоторых ИП. Так, в прошлом году Волковысский предприниматель Артём Пискунов продал в Россию грузовики Mercedes-Benz, DAF и IVECO на более чем $5,4 млн.

Бреши в санкциях

Все три компании из упомянутого топа кроме грузовиков продавали в Россию и легковые автомобили. Как выяснилось из материалов суда по иску компании «Автобай» против российской таможни, происходит это в том числе с помощью множества посредников в странах Евросоюза.

«Из-за введения государствами ЕС санкций в отношении РФ и ее резидентов […] для импорта транспортных средств на территорию России ООО «Автобай» сотрудничает с посредническими компаниями в Беларуси и ЕС», – сказано в документах суда.

В частности, упоминалась помощь литовской компании Skani Siunta, которая покупала автомобили в Германии.

В начале этого года таможенные органы Литвы, Латвии и Эстонии договорились усилить контроль грузов на границе с Беларусью и Россией, чтобы предотвратить поставки товаров в обход санкций. Действенной мерой в этом направлении эксперты считают унификацию ограничений против Беларуси и России.

«Любая санкционная мера, принятая против России, должна быть применена и против режима Лукашенко, так как любая разница дает возможность для появления лазеек со стороны Лукашенко, виртуозного контрабандиста на государственном уровне», – сказал руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

По подсчетам норвежской консалтинговой организации Corisk, есть более 3000 товаров, которые нельзя экспортировать в Россию, но можно спокойно продать в Беларусь. Среди них – внедорожники, которые могут использоваться в войне против Украины.

«Чтобы экспортный контроль был эффективным, санкции в отношении Беларуси должны быть зеркальным отражением санкций в отношении России. Сегодня белoрусская брешь достаточно велика, чтобы армада грузовиков, легковушек и других товаров могла пройти с Запада в Россию и, возможно, дальше на поля боя в Украине», – сказал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинк.

По данным Corisk, в целом на Беларусь приходится примерно треть от теневого экспорта в Россию – более 10 млрд евро в 2022–2023 годах.