закрыть
23 апреля 2024, вторник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси внесли важные изменения в правила регистрации авто

  • 23.04.2024, 21:28
  • 1,272
В Беларуси внесли важные изменения в правила регистрации авто

В том числе сокращен срок снятия авто с учета.

Вопросы госрегистрации и госучета транспортных средств в Беларуси изменил совмин. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интерне-портале. В документе сказано об изменении порядка государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, в том числе снятия их с учета.

В частности, правовым актом предусмотрена возможность выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства в случаях его утраты (хищения), негодного для использования состояния либо выдачи такого свидетельства взамен технического паспорта без проведения осмотра транспортного средства.

Также увеличен срок обращения собственника для регистрации транспортного средства с 10 до 30 дней.

Еще скорректированы требования к порядку регистрации после проведения проверки, связанной с выявлением признаков видоизменения идентификационного номера или подделки регистрационных документов.

Кроме того, сокращен срок снятия авто с учета с трех лет до одного года в случае его утилизации.

Отмечается, что основные положения постановления вступают в силу с 17 июня 2024 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников