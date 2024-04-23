В Беларуси внесли важные изменения в правила регистрации авто 23.04.2024, 21:28

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В том числе сокращен срок снятия авто с учета.

Вопросы госрегистрации и госучета транспортных средств в Беларуси изменил совмин. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интерне-портале. В документе сказано об изменении порядка государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, в том числе снятия их с учета.

В частности, правовым актом предусмотрена возможность выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства в случаях его утраты (хищения), негодного для использования состояния либо выдачи такого свидетельства взамен технического паспорта без проведения осмотра транспортного средства.

Также увеличен срок обращения собственника для регистрации транспортного средства с 10 до 30 дней.

Еще скорректированы требования к порядку регистрации после проведения проверки, связанной с выявлением признаков видоизменения идентификационного номера или подделки регистрационных документов.

Кроме того, сокращен срок снятия авто с учета с трех лет до одного года в случае его утилизации.

Отмечается, что основные положения постановления вступают в силу с 17 июня 2024 года.