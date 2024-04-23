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В Украину прибыли из Литвы бронетранспортеры М577

  • 23.04.2024, 22:53
В Украину прибыли из Литвы бронетранспортеры М577

Количество переданной бронетехники не раскрыли.

Украина 23 апреля получила от Литвы бронетранспортеры М577, они уже прибыли на территорию страны. Об этом сообщается на сайте литовского Минобороны.

При этом в ведомстве не указали количество переданной бронетехники. Как видно на опубликованном фото, Литва предоставила Украине по меньшей мере четыре единицы М577.

Отмечается, что в ответ на запросы Киева Литва с начала года уже поставила Украине боеприпасы 155-мм калибра, бронетранспортеры М577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Всего Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около €610 млн (€84 млн – в этом году), резюмировали в литовском Минобороны.

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