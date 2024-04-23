В Украину прибыли из Литвы бронетранспортеры М577 23.04.2024, 22:53

Количество переданной бронетехники не раскрыли.

Украина 23 апреля получила от Литвы бронетранспортеры М577, они уже прибыли на территорию страны. Об этом сообщается на сайте литовского Минобороны.

При этом в ведомстве не указали количество переданной бронетехники. Как видно на опубликованном фото, Литва предоставила Украине по меньшей мере четыре единицы М577.

Отмечается, что в ответ на запросы Киева Литва с начала года уже поставила Украине боеприпасы 155-мм калибра, бронетранспортеры М577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Всего Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около €610 млн (€84 млн – в этом году), резюмировали в литовском Минобороны.