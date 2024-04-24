Американский таблоид выкупил компромат на Трампа перед выборами в 2016 году 24.04.2024, 6:00

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Дональд Трамп

Фото: AP

Такие показания дал издатель National Enquirer в суде.

Первый свидетель по делу о выплате экс-президентом Дональдом Трампом денег за молчание — бывший издатель National Enquirer Дэвид Пекер, во вторник засвидетельствовал, что он использовал таблоид, чтобы скрыть истории, которые могли навредить кандидатуре Трампа, баллотировавшегося на пост президента в 2016 году, пишет Reuters (перевод — zn.ua).

72-летний Пекер свидетельствовал в суде Нью-Йорка, что Enquirer заплатил двум людям, выкупив у них эксклюзивные права на компрометирующую информацию, но никогда их не публиковал — практика, известная как catch and kill.

- Когда кто-то баллотируется на подобный государственный пост, такие женщины очень часто звонят в журналы типа National Enquirer, чтобы попытаться продать свои истории, - заявил Пекер.

Пекер сказал, что решение скрыть эти истории было принято после встречи 2015 года, на которой он сказал Трампу, что Enquirer будет публиковать одобрительные истории о кандидате-миллиардере и будет следить за людьми, продающими истории, которые могут причинить ему вред. Он добавил, что приказал редактору держать уговор в тайне.

По словам Пекера, Enquirer заплатил бывшей модели Playboy Карен Макдугал за ее историю о отношениях с Трампом в 2006 и 2007 годах после того, как Трамп сам отказался это сделать.

Материнская компания Enquirer, American Media, заявила, что в 2018 году заплатила за эту историю 150 тысяч долларов. Трамп отрицает, что у него был роман с Макдугал.

Таблоид также заплатил 30 тысяч долларов за историю, распространенную швейцаром Trump Tower Дино Саджудин, который утверждал, что Трамп имеет ребенка от горничной. Эта история, по словам Пекера, оказалась неправдой.

По его словам, оба платежа значительно превышали суммы, которые издание обычно платило за подобную информацию.

- Я принял решение приобрести эту историю из-за потенциального вреда для кампании и Трампа, - сказал Пэкер.

Ожидается, что он даст дополнительные показания, когда суд в четверг продолжит работу.

Прокуроры утверждают, что действия Пекера помогли Трампу ввести в заблуждение избирателей на выборах 2016 года, скрывая истории о предполагаемых внебрачных отношениях в то время, когда он уже столкнулся с несколькими подобными обвинениями.

Они обвинили Трампа в криминальной фальсификации деловых записей, чтобы скрыть платеж в размере 130 тысяч долларов, чтобы купить молчание звезды Сторми Дэниелс.

Трамп не признал себя виновным и отрицает встречи с Дэниелс. Его адвокаты утверждают, что Трамп не совершал никаких преступлений и действовал только для защиты своей репутации.

Это дело может быть единственным из четырех уголовных преследований Трампа, которые передадут в суд перед выборами 5 ноября.

Обвинительный приговор не запретит Трампу вступить в должность, но может повредить его репутации.