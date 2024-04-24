«До 2020 года персонал был более доброжелательный» 3 24.04.2024, 8:47

3,002

Минчане рассказали о том, что их раздражает в кафе и ресторанах.

Сайт CityDog.io спросил у минчан, что их бесит в кафе и ресторанах. Ответы получились разные.

Диана (32), провизор: качество еды просело, официанты грубят, музыка слишком громкая

— В последнее время качество еды в Минске очень просело, при этом цены увеличились. Не так давно я была в одном довольно популярном семейном ресторане, и к еде у меня было много вопросов: зразы принесли холодными, а корюшка неприятно пахла и, по ощущениям, плавала не в воде, а в масле. Персонал на любое обращение отказывался разговаривать и сразу звал администратора.

В других заведениях официанты часто игнорируют посетителей или общаются грубо. В одном баре, «где душа» (как они пишут у себя в инстаграме), работал только один официант — остальные просто разговаривали между собой и ни на что не реагировали. Странно, что в «Маке» обслуживание лучше, чем в заведениях выше уровнем.

Ну, и если уж совсем душнить, то музыка. Где они находят таких ужасных исполнителей? И громкость такая, что в заведении можно только молча поесть, а чтобы поговорить, нужно идти на улицу.

Ольга (35), копирайтер: еле теплый капучино

— Больше всего меня бесит, когда заходишь в хорошую кофейню, заказываешь не самый дешевый капучино, выходишь в надежде прогуляться и насладиться напитком, делаешь первый глоток — а кофе еле теплый!

Не знаю, от чего или от кого это зависит, но реально в минских заведениях часто недогревают молоко. В итоге твой желанный капучино через две минуты уже холодный и не приносит никакого удовольствия. Еще и финансовое разочарование остается: вроде не в автомате купила, а в модной кофейне, где цены на порядок выше, а получила непонятно что.

Валерия (24), стоматолог: невозможность забронировать столик

— В Минске есть заведение, где очень классные завтраки и приятная атмосфера, — люблю туда ходить. Но если раньше можно было забронировать столик и прийти к назначенному времени, то потом эту функцию отменили. Занять место можно только по живой очереди — приходи и жди. Сколько ждать, неизвестно. А кафе популярное, людей всегда много.

К счастью, хотя бы для ожидания есть место внутри. Но тратить полчаса просто на очередь — не самое приятное занятие.

Анастасия (39), менеджер: «Минутку, я сейчас вашего официанта позову»

— Иногда, бывает, сидишь за столиком, уже сделала заказ и во время или после еды хочешь еще что-то дозаказать — например, десерт или просто воды. Просишь проходящего мимо официанта, а он говорит: «Минутку, я сейчас вашего официанта позову». И сидишь ждешь: сначала пока нужный официант подойдет, а потом пока он принесет заказ.

И это все происходит небыстро! Ту же воду можно и минут 10−15 ждать. Хотя, на мой взгляд, ее должны приносить на каждый столик по умолчанию.

Яна (32), преподавательница танцев: пластиковые трубочки

— Меня бесят пластиковые трубочки. Я стараюсь минимизировать количество пластика в своей жизни, а в заведениях других вариантов не предлагают — железных или хотя бы бумажных нет. Если напиток без льда, я прошу принести его без трубочки. Но чаще всего официанты забывают и на автомате ставят пластиковую трубочку.

У меня есть своя непластиковая, стараюсь носить с собой, но это не всегда удобно. Иногда забываю закинуть в сумку, а иногда захожу в кафе незапланированно. Поэтому было бы классно, если бы в заведениях были свои непластиковые трубочки.

Анна (28), юрист: грязная или со сколами посуда

— Бесит, когда приносят грязную посуду. Или со сколами. Однажды мне подали блюдо на тарелке, с которой не были до конца смыты остатки предыдущей еды. Знаете, такой присохший кусочек, который остается, если посуду не помыть или хотя бы не замочить вовремя? Меня чуть не стошнило на месте.

Или, бывает, приносят бокалы, стаканы или столовые приборы с разводами от воды. Стекло всегда прошу заменить, а столовые приборы — в зависимости от степени разводов. Если видно только пару капель, могу и сама салфетками протереть.

Ну, а про сколы вообще говорить нечего. И есть из такой посуды неприятно, и сфотографировать красиво не получается. Если скол небольшой, то не обращаю внимания (хотя замечаю). Если большой или даже трещина — всегда прошу заменить.

Наталья (51), главный бухгалтер: «До 2020 года персонал был более доброжелательный»

— Мне не нравятся неприветливые бариста. Так хочется, чтобы тебе в ответ улыбнулись, но в последнее время чаще всего встречаешь довольно нейтральное отношение.

Вот недавно заходила в новую сетевую кофейню в Сухарево. Вроде только открылись, а бариста кофе варит как робот, без эмоций. Я понимаю, что зарплата на таких должностях маленькая, никакой перспективы… Но, мне кажется, до 2020 года в минских кофейнях персонал был более доброжелательный.