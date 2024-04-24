Smart показал свою самую большую электрическую модель с запасом хода 550 км 24.04.2024, 9:22

По размерам кроссовер сопоставим с Mercedes EQB.

Smart отходит от выпуска компактных городских авто и представляет все более крупные модели. К концу 2024 года в его линейке появится новый Smart #5, который станет самым большим авто марки. Пока же показали его пред серийный прототип Concept #5, который 25 апреля дебютирует на автошоу в Пекине. Об этом сообщается на сайте Smart.

Новый Smart #5 разработан совместно специалистами Mercedes-Benz и Geely (эти концерны являются совладельцами бренда) и построен на платформе SEA, которую также используют электромобили Smart #1 и Volvo EX30. По размерам кроссовер сопоставим с Mercedes EQB, то есть будет достигать 4,5-4,6 м в длину.

В дизайне плавные формы Smart сочетаются с внедорожными атрибутами вроде больших шин, обвеса или багажника на крыше. Оригинально выглядят фары и фонари электрокара. Задние двери концепта открываются против движения.

В салоне на передней панели установили три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Внутри установили четыре отдельных кресла, разделенные по центру консолью.

Серийный электромобиль Smart #5 будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Ему готовят 800-вольтные установки с запасом хода до 550 км и сверхбыстрой зарядкой (на 80% за 15 минут).