«Мужу говорили: покорми свою жену» 24.04.2024, 9:39

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Белоруска на марафоне за четыре месяца сбросила 21 килограмм.

У 34-летней вилейчанки Екатерины всегда был лишний вес, и сбросить его долго не получалось. К первым родам она весила 115 кг, ко вторым — 103. Спустя пару лет благодаря диете и прогулкам удалось похудеть до 93, но дальше цифры на весах остановились.

Наконец Екатерина решила пройти марафон по похудению и в три этапа за четыре месяца сбросила 21 кг.

Она рассказала Kraj.by, как ей это удалось.

Во время программы по похудению с Екатериной и другими девушками, желающими сбросить вес, работали профессиональные нутрициологи и психологи, которые объяснили, что есть можно абсолютно все: главное — чтобы процентное соотношение полезных веществ вкладывалось в дневную норму по калориям.

Екатерина проходила марафон три раза. С первой же попытке за 28 дней она сбросила 7,7 килограмма, потом 7,8 и, наконец, 6 килограмм. Девушка рассказала, что вместе с лишним весом ушли и проблемы с суставами, ноги больше не болят, а на верхние этажи она может подниматься без одышки. Правда, признается она, люди и теперь критикуют ее новую внешность, а некоторые даже подходили к мужу и говорили: «Покорми свою жену».

Сейчас Екатерина весит 62 кг и держит вес под контролем. Два раза в неделю она посещает бассейн, занимается шаговыми тренировками под видео в YouTube, ежедневно проходит минимум 10 000 шагов, а обычный ее показатель на шагомере — от 15 000 до 20 000 шагов. При этом в еде девушка себя не ограничивает: может съесть суши, конфеты, торт, главное — уложиться в дневную норму.