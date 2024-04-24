Польские и литовские военные запустили план «Орша» 1 24.04.2024, 9:47

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Что это значит?

Литва и Польша объявили о начале совместных военных учений, которые решили провести по плану «Орша». Проходить они будут в рамках маневров «Отважный грифон 24/II», которые, в свою очередь, являются частью масштабных учений НАТО «Стойкий защитник», сообщили в пресс-службе литовских вооруженных сил.

По данным литовских военных, в течение ближайших нескольких дней солдаты из Польши, Литвы, США и Португалии примут участие в военных учения в районе Сувалкского коридора. В общей сложности в них предполагается задействовать порядка 1500 солдат и около 200 единиц военной техники, сообщил польский портал Interia.pl.

Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.

По данным литовских военных, их совместный с Польшей учебный план «Орша» подразумевает отработку оборонительного сценария в районе Сувалкского коридора. Само название плана является отсылкой к исторической битве и славной победе войск ВКЛ и Короны Польской под командованием гетмана Константина Острожского над московитами под Оршей.

Как ожидается, на маневрах в один из дней будут лично присутствовать президенты обеих стран Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Предполагается, что политики встретятся с полевыми командирами и понаблюдают за армейскими учениями.

Оба политика в прошлом не раз заявляли о необходимости уделять «особое внимание и контроль» Сувалкскому коридору. Так, Анджей Дуда, объявляя предстоящие учения НАТО в январе этого года во время визита в Литву, заявил об усилении польского военного присутствия в этом регионе и усилении охраны границ.

Для литовских военных данные совместные с Польшей учения станут первым этапом национальных учений, в которых к июню 2024 года планируют задействовать порядка 10 тысяч резервистов. Жителей страны уже предупредили о скоплениях военной техники на дорогах и возможных перебоях в дорожном движении.

Целью маневров НАТО, которые продлятся в Литве до конца июня, командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис назвал «проверку планов обороны», которые были одобрены в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, и посыл «четкого сигнала о твердой решимости и приверженности членов НАТО взаимной обороне».