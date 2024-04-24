В Германии заплатят 18 тысяч евро за лежание в постели 24.04.2024, 11:12

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Немецкий центр авиации и космонавтики в Кельне решил провести эксперимент.

В Германии можно заработать 18 тысяч евро, если пролежать в кровати не вставая два месяца. Это часть эксперимента, который проводит Немецкий центр авиации и космонавтики в Кельне, сообщает «Европульс».

Специалисты рассчитывают таким образом точнее изучить условия пребывания астронавтов в космосе. Изножье кровати будет приподнято на 6 градусов. Из-за такого наклона больше жидкости накапливается в верхней половине тела и меньше — в ногах. Внутричерепное давление повышается, мышечная и костная масса уменьшаются. В результате у человека нарушается чувство равновесия, как если бы он был в космосе.

Участников эксперимента будут просить выполнять различные упражнения, которые в дальнейшем планируют использовать для тренировки астронавтов.

Всего участники эксперимента проведут в центре 88 дней. 60 из них они будут прикованы к постели. Остальные дни уйдут на подготовку и восстановление.

Эксперимент стартует осенью. Заявку на участие можно подать на сайте центра.

В качестве кандидатов рассматривают людей в возрасте от 24 до 55 лет, ростом от 153 до 190 сантиметров и индексом массы тела от 18 до 30. Также нужно иметь хорошее здоровье, не курить и хорошо владеть немецким языком.