В Бобруйске отцу троих детей «буквально в лицо» швырнули трудовую книжку 1 24.04.2024, 11:20

3,982

С записью об увольнении за липовые прогулы.

В Бобруйске работника частной фирмы, который к тому же и многодетный отец, незаконно уволили за прогулы. Спустя три месяца судебных разбирательств справедливость все-таки восторжествовала, пишет 1prof.by.

— История началась почти пять лет назад, — рассказывает главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Беларусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев. — Небольшая фирма работала бесперебойно, зарплату сотрудникам выплачивали без задержек. Так продолжалось четыре года — и вдруг кризис: на коллектив обрушилась новость о ликвидации торгово-производственного предприятия. Людей обнадежили, что выплатят законные деньги в связи с увольнением. Правда, обязательства выполнили не для всех. Особенно не повезло тому самому заместителю директора по производству. Ему буквально в лицо швырнули трудовую книжку с записью об увольнении за прогулы.

Чтобы прокормить троих детей, мужчина вынужденно устроился торговым представителем по договору подряда в другую фирму.

А далее организация поменяла юридический адрес и из Бобруйска перебралась в Минск. Однако и это обстоятельство не помешало главному правовому инспектору труда областного отраслевого профсоюза составить исковое заявление в суд Первомайского района Минска. Требования очевидны: восстановление на работе, взыскание среднедневного заработка и компенсация морального вреда бывшему работнику частной фирмы.

По словам Дмитрия Мордачева, руководитель действовал незаконно, потому как не ознакомил своего сотрудника с приказом об увольнении и не взял с него объяснительную в связи с нарушением трудовой дисциплины.

— В соответствии с ч. 7 ст. 199 Трудового кодекса работник, которого не ознакомили в пятидневный срок с приказом о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим его, — поясняет юрист. — Решением суда увольнение признано незаконным. Восстановление на работе в связи с процессом ликвидации заменено выплатой десятикратного заработка в сумме 11 тысяч 100 рублей. К тому же в пользу члена профсоюза с нанимателя взыскали компенсацию за моральный вред. Она составила 350 рублей.