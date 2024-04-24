Лукашенковских профсоюзников отправят отдыхать в российский регион с «самыми убитыми дорогами»1
- 24.04.2024, 11:37
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Странный выбор.
На международной выставке туристических услуг в Минске лукашенковские профсоюзники договорились с представителями из российской Удмуртии, что своих работников они отправят на ознакомительные туры в эту республику. Выбор туристического региона изумляет.
Удмуртия знаменита большим количеством предприятий ВПК, по которым Украина уже наносит удары. Возможно, лукашисты хотят организовать для белорусов экстрим-туры, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Вот так выглядит одна из основных достопримечательностей столицы региона, главный корпус Ижевского оружейного завода.
Турфирма «МогилевВизитТур» выразила готовность ближайшее время организовать автобусные туры белорусов в Удмуртию. Предложение на любителя, так как между столицами республик почти 2000 километров. А Удмуртия славится в РФ особенно плохими дорогами.
Недавно тревел-блогер Антон Кухта написал, что таких «убитых» дорог он не встречал нигде, даже в послевоенном Ираке. Ехал со скоростью 20 км/ч из Елабуги в Ижевск «как по старой стиральной доске».