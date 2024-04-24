закрыть
24 апреля 2024, среда, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенковских профсоюзников отправят отдыхать в российский регион с «самыми убитыми дорогами»

1
  • 24.04.2024, 11:37
  • 4,666
Лукашенковских профсоюзников отправят отдыхать в российский регион с «самыми убитыми дорогами»

Странный выбор.

На международной выставке туристических услуг в Минске лукашенковские профсоюзники договорились с представителями из российской Удмуртии, что своих работников они отправят на ознакомительные туры в эту республику. Выбор туристического региона изумляет.

Удмуртия знаменита большим количеством предприятий ВПК, по которым Украина уже наносит удары. Возможно, лукашисты хотят организовать для белорусов экстрим-туры, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Вот так выглядит одна из основных достопримечательностей столицы региона, главный корпус Ижевского оружейного завода.

Турфирма «МогилевВизитТур» выразила готовность ближайшее время организовать автобусные туры белорусов в Удмуртию. Предложение на любителя, так как между столицами республик почти 2000 километров. А Удмуртия славится в РФ особенно плохими дорогами.

Недавно тревел-блогер Антон Кухта написал, что таких «убитых» дорог он не встречал нигде, даже в послевоенном Ираке. Ехал со скоростью 20 км/ч из Елабуги в Ижевск «как по старой стиральной доске».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников