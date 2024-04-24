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Японский лунный модуль неожиданно пережил третью лунную ночь

  • 24.04.2024, 11:56
  • 2,590
Японский лунный модуль неожиданно пережил третью лунную ночь

Космический аппарат превзошел все ожидания.

Японский космический аппарат SLIM, который был переведен в спящий режим в кратере Сиори на Луне перед заходом солнца, неожиданно вновь заработал после третьей лунной ночи.

Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По информации агентства, связь с аппаратом была восстановлена вечером 23 апреля, и SLIM передал изображение лунной поверхности.

«SLIM продолжает функционировать даже после трех лунных ночей, что превзошло ожидания его проекта», — говорится в сообщении JAXA.

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