Японский лунный модуль неожиданно пережил третью лунную ночь 24.04.2024, 11:56

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Космический аппарат превзошел все ожидания.

Японский космический аппарат SLIM, который был переведен в спящий режим в кратере Сиори на Луне перед заходом солнца, неожиданно вновь заработал после третьей лунной ночи.

Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По информации агентства, связь с аппаратом была восстановлена вечером 23 апреля, и SLIM передал изображение лунной поверхности.

«SLIM продолжает функционировать даже после трех лунных ночей, что превзошло ожидания его проекта», — говорится в сообщении JAXA.