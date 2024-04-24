Нефтяная обида Лукашенко

Нефтяная обида Лукашенко11
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 24.04.2024, 12:09
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У Путина нефть есть, у Алиева есть, у Токаева есть, а у белорусского диктатора нет.
— «Но я не верю, что у нас нет бо́льших объемов нефти...Скажу прямо: надо копать и искать....Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте».
Это напутствие Лукашенко новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Лукашенко как герой приключенческого фильма Юлия Гусмана. Все надеется, что найдется нефть, золото – все, что угодно, способное решить его проблемы, освободить его от зависимости от Путина, удержать власть и передать ее по наследству.
Ведь обидно: у Путина нефть есть, у Алиева есть, у Токаева есть, а у Лукашенко нет.
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