«Поскользнулся, упал — отсудил 5000 рублей» 24.04.2024, 12:57

иллюстративное фото

Житель Могилева неожиданно добился компенсации от коммунальщиков.

Мужчина утром шел на работу, но упал на скользкой дороге, получил травму и три месяца провел на больничном. Пострадавший решил подать иск на коммунальное предприятие, которое должно было обрабатывать этот участок дороги.

Дело рассмотрел Могилевский областной суд.

Cлучай произошел еще год назад — 2 марта 2023-го. После длительного лечения истец просил суд взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. Однако представитель ответчика — Могилевского городского коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия — не признал требования обоснованными.

Тем не менее решение было принято в пользу травмированного жителя Могилева. Так, суд Октябрьского района г. Могилева постановил: предприятие должно выплатить мужчине 5000 рублей, а также покрыть государственную пошлину.

С решением суда представители ответчика не согласились и подали апелляционную жалобу. Однако Могилевский областной суд оставил решение без изменений, оно вступило в законную силу.