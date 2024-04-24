Дроны ВСУ атаковали пять регионов РФ 3 24.04.2024, 13:32

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Удары нанесены по нефтебазам и не только.

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую, Смоленскую, Курскую и Белгородскую области в ночь на 24 апреля, сообщили в министерстве обороны России. Еще один беспилотник был сбит в Липецкой области, написал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов, обратил внимание сайт The Moscow Times.

Глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что целью атаки на регион могли быть топливно-энергетические объекты. В результате ударов возникли пожары, но никто не пострадал, отметил губернатор.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что над регионом были сбиты четыре дрона, в то время как Минобороны ранее отчиталось только о двух. Как, в свою очередь, пишет ASTRA со ссылкой на источники, БПЛА пытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже, но был сбит. Обломки дрона упали на дом в СНТ «Надежда», аэродром при этом повреждений не получил.

Ранее стало известно, что украинские дроны нанесли удар по двум нефтебазам в Смоленской области. Атака, скоординированная СБУ, была направлена на базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов компании «Роснефть» в населенных пунктах Ярцево и Раздорово. На них хранилось 26 тыс. кубометров топлива.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года ВСУ начали регулярно атаковать российские регионы. Больше всего от этих ударов страдают приграничные территории, но в последнее время украинским военным удается дотянуться до объектов, находящихся далеко от границы. Так, в начале апреля беспилотники впервые с начала войны долетели до Татарстана и атаковали промышленные предприятия на территории республики.

Атаки со стороны ВСУ привели к тому, что власти приняли решение отменить в этом году шествие «Бессмертного полка» по всей России, руководствуясь соображениями безопасности. Аналогичное решение было принято и год назад.

В последнее время участились удары по объектам топливно-энергетического комплекса. С начала 2024 российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы были атакованы не менее 18 раз. Пострадали все крупные НПЗ в европейской части России. Это привело к тому, что переработка нефти резко сократилась, биржевые цены на топливо подскочили, а российские власти запретили экспорт бензина на полгода и запросили дополнительные поставки топлива из Беларуси и Казахстана.

По данным Росстата, за три недели марта Россия лишилась 10,1% производства бензина и почти 4% выпуска дизельного топлива. Источники агентства Reuters рассказали, что уже в мае «в России может не хватить бензина для внутреннего рынка».