«Комнаты не отремонтированы, мебель как из СССР» 24.04.2024, 13:56

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У белорусов возникли вопросы к санаториям от «профсоюза».

В Беларуси есть санатории и другие оздоровительные центры, где могут отдохнуть белорусы со скидкой от профсоюза. Как правило, самостоятельно нужно внести около трети от всей суммы. В ведении «Белпрофсоюзкурорта» — 11 таких заведений для взрослых. Ценой люди обычно остаются довольны, а вот условия удовлетворяют не всех.

«Зеркало» поговорило с белорусами об отдыхе в профсоюзных здравницах. Также мы позвонили в «Белпрофсоюзкурорт» и в один из его санаториев и узнали, почему материальная база в подобных учреждениях порой хромает, можно ли это исправить.

«Комнаты не отремонтированы, мебель как из СССР»

Алла (имена героев изменены) рассказала, что профсоюз предприятия, на котором она работает, предложил работникам купить путевку в белорусский санаторий с большой скидкой. При этом выбирать надо было из тех, которые относятся к «Белпрофсоюзкурорту». Женщина решила воспользоваться возможностью и начала изучать сайты санаториев и читать отзывы о них.

— Я была разочарована, потому что оказалось, что кроме цены за путевку радоваться особенно нечему. На сайтах санаториев висят красивые фото номеров, территории, разнообразных блюд в столовой, а когда читаешь отзывы, то выходит другая картина: большинство комнат не отремонтированы, с мебелью как из СССР, еда невкусная, снаружи — «горбатые» дорожки, по которым прогуливаться надо внимательно, чтобы не упасть, — рассказала белоруска.

Женщина пока не приобрела путевку, она решила подумать. Больше склоняется к тому, чтобы провести отпуск дома, чем «помирать со скуки» в санатории, где комфорта и развлечений недостаточно.

Минчанка Ирина бывала в санаториях «Юность» и «Озерный» от Нацбанка Беларуси. У женщины также была возможность купить от работы путевку в профсоюзный санаторий, но она решила «не рисковать».

— Ехать в профсоюзные санатории — это как от безденежья заштопанные колготы носить: скромно, экономно, некрасиво, но не холодно. Так что я выбирала лучшие условия, хотя и отдыхала недолго, потому что на работе ни о какой компенсации стоимости путевки речи не шло. «Озерный» меня особенно впечатлил: новая мебель, территория вылизана, есть небольшой аквапарк, сотрудники корректные.

«Зеркало» также писало о белоруске, которая ездила в санаторий «Зеленый бор» возле Минска, он не входит в систему «Белпрофсоюзкурорта», но за путевку женщина заплатила 40% от стоимости. Она рассказывала в TikTok, как была разочарована условиями проживания в здравнице: интерьер устаревший, а мебель частично поломана. Например, стоял комод с перекошенными выдвижными ящиками и отсутствующей ручкой на одном из них, дверца шкафа держалась на одной петле, а вторая была вырвана, изголовье и изножье деревянной кровати оказались ободранными и в заусенцах.

«Мы в санаторий едем не в номере полежать, а здоровье поправить»

Чтобы узнать, почему профсоюзные санатории не всегда имеют хорошую материальную базу, корреспондент «Зеркала» как физлицо позвонил в учреждение «Неман-72». Оно находится на окраине Гродно.

— Раньше наш санаторий был для отдыха детей, сейчас мы проводим модернизацию, но понятно, что все сразу не сделаешь. Только за последние два года около 5 млн рублей мы вложили в лечебную базу, оборудование, делаем новые водогрязелечебницу, сейчас идет капремонт 30 номеров. Думаю, до октября ремонт завершится. Конечно, еще есть что менять, кровати старые, нам люди про них говорили, — рассказала мужчина, который представился директором «Немана-72». На сайте учреждения указано, что его директор — Леонид Адамонис.

Он заверил, что сегодня медицинская база у них неплохая, питание они тоже «поправили» — учли пожелания отдыхающих. По его данным, жалоб от людей в последнее время нет, большинству в санатории нравится.

— У меня знакомая рассказала, как недавно ездила в санаторий «Ружанский», мол, какая там красота. Она проходила там процедуры, я послушал — все такие же есть и у нас, зато стоимость путевки там гораздо выше. Вообще мы же едем в санаторий не для того, чтобы в номере полежать, а чтобы здоровье поправить. К нам приезжают много россиян, а также из стран Балтии — остаются довольны.

Что касается не самых положительных отзывов в интернете, то мужчина относится к ним скептически, мол, там что угодно можно написать. Больше он доверяет записям в книге отзывов санатория, впрочем, там тоже есть противоречивые отклики.

— Люди разные, поэтому и отзывы есть разные. Вон у нас как-то была женщина, взяла напрокат велосипед и упала с него, но нашей вины в этом не было, а она начала писать [жалобы] везде. Еще одна женщина жила в двухместном номере и захотела одноместный, соседка храпела и мешала ей ночью спать. Мы готовы были переселить ее, только надо было доплатить за одноместное размещение, она тоже была недовольна и начала жаловаться.

Собеседник посоветовал, что если не нравится «Неман-72», то можно посмотреть условия в других профсоюзных санаториях. Он отметил, что каждый человек выбирает вариант отдыха по своим материальным возможностям и если финансовое положение позволяет, то можно съездить и в «Альфа Радон», где «олигархи отдыхают».

«Белпрофсоюзкурорт»: «Советского Союза» в наших санаториях уже давно нет, все давно поменяли»

Журналист как физлицо дозвонился в «Белпрофсоюзкурорт» и пообщался с заместителем гендиректора предприятия Олегом Романенко.

— Все наши санатории находятся на самоокупаемости и никем не дотируются. Если в тот же «Озерный» вкладывал деньги Нацбанк, то в наши никто, мы полностью самостоятельные — все, что заработали, то и вложили в развитие. Но при этом все они эффективные, ни один в минус не работает, — объяснил мужчина.

Руководитель сообщил, что путевки в их санаторий стоят гораздо меньше, чем в «Альфа Радоне» или «Озерном». При этом просто так повышать стоимость профсоюзных путевок нельзя, так как важно, чтобы они оставались доступными для населения.

В аргументе о том, что есть негативные отзывы от бывших отдыхающих, Романенко усомнился и посоветовал, мол, надо сперва самим побывать в санатории, а потом делать выводы.

— «Советского Союза» в наших санаториях уже давно нет, все давно поменяли. Каждый день в наших санаториях что-то ремонтируется, начиная от столовых и заканчивая номерами. Что касается номеров, то при покупке и бронировании путевки вы всегда можете выбрать категорию номера, они ведь разные: эконом, комфорт, люкс, апартаменты, какой выберете — туда вас и заселят.