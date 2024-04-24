Презентован первый электрический «Гелендваген» 3 24.04.2024, 15:00

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Как он выглядит.

Линейку Mercedes G-Class 2024 наконец пополнила электрическая модификация. Внедорожник назвали Mercedes G580 with EQ Technology и презентовали в Китае, а с 26 апреля — будут демонстрировать на автосалоне в Пекине, пишет «Фокус».

Новый Mercedes G580 with EQ Technology — на данный момент самый мощный «Гелендваген», который будет выпускаться серийно. Его четыре электромотора выдают 587 л. с. и 1164 Н∙м. С 2-ступенчатой КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Силовая установка умеет имитировать звук бензинового двигателя.

Большая аккумуляторная батарея емкостью 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 473 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме (от станции мощностью 200 кВт) можно за 32 минуты. В 2025 году электрокару предложат инновационную батарею с кремниевым анодом, которая позволит увеличить запас хода на 20-40%.

Электромобиль «Гелендваген» сохраняет превосходные внедорожные качества. Полный привод дополнен понижающей передачей и электронными блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 249 мм, угол въезда составляет 32°, а съезда — 30,7°.

Также есть режимы для различных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль. Новый Mercedes G580 EQ может преодолевать водные препятствия глубиной 85 см и 35-градусные подъемы.

Управляемые задние колеса позволяют Mercedes G580 EQ делать так называемый «танковый» разворот на месте. Автомобиль сохраняет зависимую заднюю подвеску, также предусмотрены адаптивные амортизаторы.

Электрический «Гелендваген» сохраняет традиционный угловатый дизайн и отличается от бензиновых и дизельных версий лишь отдельными деталями. Самая заметная из них — пластиковая заглушка с диодной подсветкой на месте решетки радиатора. Капот автомобиля немного приподняли.

Кроме того, несколько изменены бамперы, а сзади на месте запасного колеса установлен бокс для мелкого багажа массой до 10 кг (там можно прятать зарядный кабель). Стандартными являются матричные фары и аэродинамические 18-дюймовые диски. Электрокару предлагают особые цвета кузова. Масса авто составляет 3085 кг.

Салон «Гелендвагена» почти не изменился. Он отделан кожей и деревом, а на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Также предусмотрены камеры кругового обзора и навигация с дополненной реальностью.

Со старта предложат лимитированный вариант Edition One. Он получил пакет AMG Line с 20-дюймовыми дисками и обвесом и темным декором на кузове, а его салон украшен дорогой кожей Nappa и карбоном. Оснащение пополнили мультиконтурные кресла с вентиляцией, подстаканники с подогревом и охлаждением, а также мощная акустика Burmester.

Электромобиль Mercedes G580 EQ будет стоить от 142 621 евро. Эксклюзивный вариант Edition One обойдется в 192 524 евро, то есть на данный момент это самый дорогой «Гелендваген».