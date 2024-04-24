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В Беларусь запретили ввозить свинину из одного региона России

  • 24.04.2024, 15:55
В Беларусь запретили ввозить свинину из одного региона России

Из-за африканской чумы.

На сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора опубликовано постановление о запрете ввоза в Беларусь свинины из Челябинской области РФ.

В ведомстве сообщили, что, по информации Всемирной организации здоровья животных, на территории Челябинской области России зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим с 25 апреля в Беларусь прекращаются поставки:

• живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков и эмбрионов свиней;

• мяса свинины (в том числе диких кабанов) и другого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки;

• кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья и щетины от восприимчивых видов животных;

• охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;

• кормов и кормовых добавок с содержанием компонентов животного происхождения.

Кроме того, временно запретили ввозить из Челябинской области в Беларусь корма растительного происхождения. Исключение составила продукция для кошек, собак, хорьков и других животных.

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