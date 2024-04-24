В Беларусь запретили ввозить свинину из одного региона России
- 24.04.2024, 15:55
Из-за африканской чумы.
На сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора опубликовано постановление о запрете ввоза в Беларусь свинины из Челябинской области РФ.
В ведомстве сообщили, что, по информации Всемирной организации здоровья животных, на территории Челябинской области России зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим с 25 апреля в Беларусь прекращаются поставки:
• живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков и эмбрионов свиней;
• мяса свинины (в том числе диких кабанов) и другого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки;
• кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья и щетины от восприимчивых видов животных;
• охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;
• кормов и кормовых добавок с содержанием компонентов животного происхождения.
Кроме того, временно запретили ввозить из Челябинской области в Беларусь корма растительного происхождения. Исключение составила продукция для кошек, собак, хорьков и других животных.