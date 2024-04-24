На языке ATACMS Виталий Портников

24.04.2024, 16:15

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Виталий Портников

Как с Путиным будут говорить о Крыме.

Из Крыма сообщают о строительстве фортификационных сооружений по всему оккупированному полуострову.

Это, как и заявления Аксенова о «надежности обороны» Крыма, пожалуй, первые последствия американского решения о выделении помощи Украине. Не случайно об этом решении с таким раздражением говорили российские политики и пропагандисты, которые явно не рассчитывали на позитивный для Украины и других американских союзников результат голосования в Палате представителей США.

Западные наблюдатели не считают, впрочем, что американская помощь поможет добиться перелома в войне — разве что сдержать планы Кремля о дальнейшем наступлении на украинские позиции. Однако у самих российских военных, как видим, свои собственные представления о последствиях. В Москве могут быть в первую очередь озабочены тем, что Украина получит ракеты ATACMS увеличенного радиуса действия. Подробности таких поставок были обсуждены в недавнем телефонном разговоре президентов США и Украины, так что не исключено, что новое вооружение начнет поступать уже в ближайшие дни, сразу же после голосования в Сенате и подписания пакета законопроектов Джозефом Байденом.

Если среди нового оружия будут ракеты ATACMS, под их ударом могут оказаться позиции российских войск на оккупированных территориях — и, прежде всего, в Крыму. А значит, вместо наступления придется думать о защите.

И это то, что постоянно пытаются объяснить Владимиру Путину западные лидеры, а он их, похоже, не слышит. Война на истощение не может быть только в одну сторону. Запад, как видим, не собирается отказываться от поддержки Украины. Уровень вооружений, которые Украина будет получать от своих союзников, будет только повышаться. Да, союзники против того, чтобы их вооружение использовалось на международно признанной территории России. Но на оккупированных украинских территориях россиянам будет все труднее удерживать позиции.

ATACMS на самом деле — куда более мощный и ясный призыв к восстановлению международного права, чем любые заявления на представительных конференциях. Потому что Владимир Путин и его окружение, думаю, понимают только язык силы, язык ракет и беспилотников. От дипломатии и уважения к партнерам они давно уже отказались.

А вот от уважения к языку ATACMS, как видим, — нет. Доказано строительством крымских фортификаций.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»