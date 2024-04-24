Работников «Нафтана» держат на «голодном пайке» 24.04.2024, 16:22

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Денег на повышение зарплаты у предприятия нет.

Работники ноповолоцкого НПЗ «Нафтан» спросили начальство о повышении выплат и 13-й зарплате. Ответ работникам предприятия явно не понравится.

— К сожалению, на сегодняшний день наши финансовые результаты не позволяют нам планировать повышение зарплаты как минимум в первом полугодии. Тем не менее каждый год, если позволяют экономические условия, мы стремимся к повышению зарплаты. Это согласовывается в концерне «Белнефтехим». Надеемся, что во втором полугодии мы вернемся к этому вопросу, — сообщили в эфире корпоративного радио.

Отметим, что белорусские нефтепродукты в последнее время идут на российский рынок. Но финансовые результаты предприятия до сих пор не позволяют повышать зарплаты.