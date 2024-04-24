В Минском районе решили пересмотреть границы некоторых населенных пунктов 24.04.2024, 17:16

1,208

Что изменится?

В Минском районе решили изменить границы некоторых населенных пунктов. Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения коснутся следующих населенных пунктов:

• 20,3962 га земельных участков будут присоединены к агрогородку Колодищи Колодищанского сельсовета;

• 183,5025 га увеличит территорию деревни Околица Острошицко-Городокского сельсовета;

• 0,1788 га добавятся к деревне Ельница Новодворского сельсовета.

Согласно опубликованной информации, такие изменения необходимы для включения в черту данных населенных пунктов строящихся жилых домов.