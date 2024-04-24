Вернувшийся с войны «вагнеровец» вообразил себя Раскольниковым 4 24.04.2024, 17:44

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Теперь его ждет 22 года тюрьмы.

Российский Кировский суд приговорил к 22 годам колонии бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Россомахина, который убил топором 85-летнюю пенсионерку через неделю после возвращения с фронта.

По информации «Медиазоны», осужденный — житель села Новый Бурец.

«Нового Раскольникова», повторившего убийство из книги Федора Достоевского «Преступление и наказание, признали виновным в угрозе убийством, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью. Также суд обязал бывшего военного выплатить два миллиона рублей семье потерпевших.

В 2020 году Россомахин получил 14 лет колонии строгого режима по делу об убийстве односельчанки. После начала войны он завербовался в ЧВК «Вагнер» и поехал на фронт. Затем он вернулся в родное село. По возвращении мужчина ходил по селу пьяный с топором и вилами и угрожал расправой местным жителям, жаловались они. Через неделю он снова убил человека.