Белоруска рассказала в TikTok, как решила через «Куфар» раздать одежду 3 24.04.2024, 18:22

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Она оказалась не готова к тому, как будет развиваться ситуация.

Белоруска рассказала в TikTok, как она хотела сделать добро людям: разместила на онлайн-площадке «Куфар» объявление о том, что бесплатно отдает бывшие в употреблении вещи. В ответ девушку забросали просьбами о замерах и подвозке одежды. В итоге ей надоела такая коммуникация, она отнесла вещи на мусорку. В комментариях под роликом пользователи выразили солидарность с автором и отметили, что «люди на «Куфаре» обнаглели», пишет «Зеркало».

Девушка опубликовала на онлайн-площадке «Куфар» объявление о том, что просто так отдает бэушные вещи «на ветошь, в гараж». После этого ей начали поступать просьбы от желающих забрать одежду. Так, одни просили сделать замеры каждой вещи, вторые уточняли, долго ли использовалась одежда и какой у нее состав. Некоторых интересовало, какой фирмы вещи, из натуральной ли кожи сделаны туфли и устойчивый ли в них каблук. Другие спрашивали, может ли девушка выслать одежду почтой, при этом оплата расходов по доставке пополам. Еще один пользователь «Куфара» попросил привести одежду в нужное место, а то ему неудобно добираться.

В итоге у хозяйки вещей закончилось терпение, она сложила одежду в пакет и оставила его возле мусорного бака. Она решила, что в этом месте вещи заберут без лишних вопросов. В комментариях она отметила, что именно так и произошло.

Зрители ролика сообщали, что сталкивались с похожей ситуацией. Они описывали свои истории и советовали, как лучше поступить с ненужными вещами. Вот некоторые комментарии:

«Я игрушки сына бесплатно выложила, так тоже просили почтой отправить и пересылку пополам».

«У меня бабушка после смерти дедушки в церковь отнесла вещи, ей сказали, что принимают только новые и с бирками».

«Да, люди на „Куфаре“ сейчас в большинстве своем наглые и жадные. Хотят хорошие вещи либо даром, либо за бесценок».

«В Красный Крест люди пишут отнести. А у нас в городе сказали, что к ним можно приносить только в отличном состоянии, глаженые и аккуратно сложенные, а лучше новое. Мы в шоке. Занесли на мусорку».

«Отдавала детские вещи в очень хорошем состоянии (куртки, обувь кожаную, ветровки, байки), переписки начались километровые. Люди просто выносят мозг».

«Почему-то это именно так, когда бесплатно отдаешь. Когда продаешь, то таких проблем нет».

«Есть и обратная сторона. Выставляют вещи без указания размеров и роста. Как по фото определить? Начинаешь спрашивать, психуют. Если у меня 44, то 50 мне ни к чему».

«А потом эти „торгуны“ на том же „Куфаре“ перепродают».

«В каждом городе есть благотворительные организации. Регулярно чищу шкаф, и отвозим туда. Избавляешься от старого и делаешь добро нуждающимся».

«Отдавала даром как-то хорошую обувь, меня попросили подойти к метро, минут семь идти. Человек не вышел даже через турникет, это был последний раз, когда я так сделала».

«Попробуйте сдать в KaliLaska! Мы периодически сдаем ненужные вещи, начиная от вещей, заканчивая игрушками. Как по мне, это лучше, чем выбрасывать».

«Продавала керамические миски для кота, указывала и диаметр, и высоту, и объем. После продажи женщина начала писать, чтобы я вернула ей деньги, потому что «это обман и на фото они выглядели больше».