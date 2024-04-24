СБУ показала, как «отключает» российские системы РЭБ
- 24.04.2024, 18:43
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Силы обороны Украины на постоянной основе уничтожают российские комплексы наблюдения и средства РЭБ на поле боя. Для этого они используют дроны-камикадзе.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В СБУ уточнили, что используют дроны-камикадзе для ударов по комплексам видеотепловизионного и технического наблюдения «Муром», «Гренадер» и «Пергам».
Россияне используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.
«Кроме того, киберспециалисты СБУ курят средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи», - пояснила спецслужба.
В СБУ уточнили, что уничтожают не только комплексы РЭБ, но и другую технику оккупантов. В последнее время удалось поразить:
15 комплексов наблюдения;
28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: «Силок-01», «Поле-21», «Стриж», Р-330Ж «Житель»;
4 узла связи врага;
27 единиц автомобильной и специализированной техники;
6 танков;
5 гаубиц Д-30;
5 ББМ;
3 САУ;
7 120 мм минометов с расчетами.