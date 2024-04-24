Трамп и Байден победили на праймериз в Пенсильвании 24.04.2024, 19:06

Никки Хейли, вышедшая из президентской гонки, получила 16,5% голосов.

Президент США Джо Байден и единственный претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во вторник победили на праймериз в штате Пенсильвания.

От Пенсильвании победитель получает 19 голосов выборщиков, и эти голоса могут оказаться решающими для исхода президентских выборов.

Праймериз, состоявшиеся во вторник, показали уровень энтузиазма избирателей в ходе кампании.

В 2020 году Байден победил в Пенсильвании. Его преимущество над Трампом составило менее чем 1,5%, или примерно 80000 голосов.

В 2016 году Трамп обошел Хиллари Клинтон менее, чем на 45 000 голосов.

Судя по результатам подсчета 95% голосов, Байден получил 920274 голоса, или 93,1%. Дин Филлипс, конгрессмен-демократ, выбывший из гонки, получил 68 046 голосов, или 6,9 %.

Трамп получил 786 485 голосов, или 83,5 %, при подсчете 95 % голосов, свидетельствуют данные штата. Хейли, ранее выбывшая из гонки, получила 155 829 голосов, или 16,5 %.

Хейли, некогда занимавшая пост губернатора Южной Каролины, а затем посла в ООН, осталась в избирательном бюллетене Пенсильвании после того, как в марте она объявила о выходе из борьбы за номинацию. В первичном голосовании в штате участвуют только зарегистрированные республиканцы, что исключает возможность участия независимых избирателей, которые отдавали ей предпочтение.

Байден родился и провел часть своего детства в Скрэнтоне, Пенсильвания, и на протяжении десятилетий принимал активное участие в политической жизни соседнего штата Делавэр.

В ходе праймериз в Сенат баллотировались действующий сенатор-демократ от Пенсильвании Боб Кейси и его соперник-республиканец Дэйв Маккормик. Гонка, которая, согласно опросам общественного мнения, будет напряженной, определит, сохранят ли демократы большинство в Сенате.