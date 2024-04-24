Белорус насобирал 20 килограммов рогов и получил штраф 6 24.04.2024, 19:16

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Это запрещено?

На «охоту» житель Лепельского района отправился в Березинский биосферный заповедник. Там он собирал рога оленя благородного и лося — процесс попал на записи фотоловушки. Местные жители опознали его по росту и походке. Да и он сам не скрывал находки, а хвастался знакомым своей добычей, сообщает БелТА.

Нарушителем оказался житель деревни Велевщина Лепельского района. На территории заповедника он находился без специального разрешения. Штраф за это может доходить до 30 базовых величин. Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 5 базовых: он полностью признал вину и возместил ущерб. Собранные рога изъяли.

Сам по себе сбор рогов диких животных правонарушением не считается. Они не относятся к продукции охоты и охотничьим трофеям, так как не являются частями погибших или добытых диких животных. Суть нарушения была именно в том, что мужчина находился на территории заповедника без разрешения.

Всего на территории Березинского биосферного заповедника за 2023 год зафиксировано 181 правонарушение. С начала этого года — уже 59.