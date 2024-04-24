Госдеп США: У белорусов нет возможности мирно сменить власть путем выборов 13 24.04.2024, 20:01

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Опубликован доклад.

На ряд важных проблем в Беларуси обратило внимание в своем докладе бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США.

В документе, опубликованном на сайте посольства Соединенных Штатов в Беларуси, отмечается заслуживающая доверия информация о пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении с гражданами со стороны силовых структур, о суровых и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах, о произвольных арестах и задержаниях, а также о серьезных проблемах с независимостью судебной системы, передает «Позiрк».

Бюро Госдепа обращает внимание на транснациональные репрессии против отдельных лиц в другой стране, случаи произвольного и незаконного вмешательства в частную жизнь граждан, наказания членов семей репрессированных.

В докладе осуждается участие Беларуси в российской агрессии против Украины, а также существенные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ.

В отношении журналистов независимых медиа, отмечает бюро, белорусские власти используют насилие или угрозы насилия, необоснованные аресты, судебные преследования, цензуру, а также применение законов об уголовной ответственности за клевету, направленных на ограничение выражения мнений.

Также имеют место серьезные ограничения свободы интернета, вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, в том числе с использованием репрессивных законов в отношении неправительственных организаций и организаций гражданского общества.

После избирательной кампании 2020 года, заявляется документе, власти стали ограничивать свободу передвижения и проживания на территории Беларуси, право на выезд из страны.

Указывается на невозможность граждан мирно сменить власть путем свободных и справедливых выборов.

Также бюро отметило факты коррупции во власти, притеснение национальных и международных правозащитных организаций, массовое гендерное насилие, включая домашнее насилие или насилие со стороны интимного партнера, торговлю людьми и принудительный труд, ограничение прав сексуальных меньшинств и т.д.

«Правительство не предприняло заслуживающих доверия шагов по выявлению и наказанию должностных лиц, которые могли совершать нарушения прав человека. Власти на всех уровнях в целом действовали безнаказанно по указанию авторитарного лидера Александра Лукашенко», — подчеркивается в докладе.