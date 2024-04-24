Минчане превратили старую однушку в стильную студию 24.04.2024, 21:18

Это что, правда хрущевка?

Квартира в хрущевке — это не приговор. Благодаря грамотным дизайнерским решениям ее можно превратить в конфетку. Свежий пример — 30-метровая студия в центре Минска, на улице Захарова. Выглядит она так, словно оказался в новостройке, а не в пятиэтажке 1964 года. Возраст дома выдает лишь крохотная кухня — она осталась от прежней планировки, пишет «Онлайнер».

Попадая в квартиру, сразу обращаешь внимание на дерзкий цвет стен — они здесь синие. Разбавляют их бежевые обои и текстура дерева на полу — это кварцвинил.

Жилье включает в себя прихожую и отдельную кухню с ретро-холодильником дерзкого оттенка, филенчатыми черно-белыми фасадами, красивой стеклянной витриной и барной стойкой вместо подоконника (разумное решение, чтобы сэкономить метры).

Основная комната — это одновременно и гостиная с диваном и дизайнерским светильником, и спальня с мягким изголовьем кровати, и компактная гардеробная, отделенная от общего пространства деревянными рейками.

Санузел в однушке совмещенный.

Жилье находится недалеко от Парка Горького и станции метро «Площадь Победы». Хозяин хочет за него $68 300 по курсу.