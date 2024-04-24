Байден: Отправка вооружения в Украину начнется в следующие несколько часов 24.04.2024, 21:20

Джо Байден

Ранее президент США подписал закон о помощи Киеву.

Президент США Джо Байден заявил, что военная помощь Украине, закон о которой он подписал 24 апреля, начнет направляться буквально в следующие несколько часов.

«Я убежден в том, что отправки должны начаться немедленно, буквально в следующие несколько часов мы начнем посылать оборудование в Украину: для систем ПВО, артиллерии, систем залпового огня и бронированные транспортные средства», – сказал Байден 24 апреля во время обращения к американскому народу после подписание закона о помощи.

После подписания Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил о выделении пакета вооружения на сумму один миллиард долларов. Среди объявленного вооружения:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для ПВО;

ракеты для ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (ожидается, что среди них будут ракеты ATACMS );

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

БМП Bradley и многоцелевые автомобили (HMMWV).