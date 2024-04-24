Сотрудникам колледжа в Витебской области недоплачивали зарплату в течение пяти месяцев 24.04.2024, 21:28

Руководство не наказали.

В одном из учреждений среднего специального образования Витебской области сотрудникам в 2022 и 2023 году несколько месяцев недоплачивали заработную плату. Как рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, выяснилось это во время проверки.

«В ходе осуществления надзорной деятельности установлены факты неполной выплаты заработной платы за январь, июль 2022 года, апрель, июнь, ноябрь 2023 года. В результате принятых мер на основании требования Витебского областного управления произведена выплата заработной платы шести работникам на общую сумму более 400 рублей», — рассказали в департаменте.

Там добавили, что руководство учебного заведения наказывать не стали, поскольку оно успело доплатить сотрудникам в срок, который установили проверяющие.