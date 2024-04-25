Скабеева загрустила из-за новостей о поставках Украине ATACMS 6 25.04.2024, 7:43

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Российской армии не будет спокойно даже в глубоком тылу.

Кремлевская пропаганда болезненно отреагировала на сообщение, что в новом пакете военной помощи США Украине будут ракеты ATACMS.

Перспектива появления у ВСУ дальнобойных американских ракет ATACMS привела в уныние кремлевских пропагандистов.

Одиозная российская ведущая Ольга Скабеева признала, что теперь российской армии не будет спокойно даже в глубоком тылу, передает dialog.ua.

Скабеева, комментируя новости по ATACMS, высказала уверенность, что ракеты уже доставлены в Украину.

Она также предупредила, что под удар могут попасть теперь объекты ВС РФ как на оккупированных территориях, так и в России.

«Для понимания, ATACMS - 300 км (дальность поражения - ред.). Это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория (...), до которой украинцы теперь достают. Говорю «теперь», несмотря на то что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели. Но мы всякий раз фиксируем: прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, доставляют в Украину», - пожаловалась грустная пропагандистка.