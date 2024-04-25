Зеленский рассказал, кого мобилизуют и отправят на фронт в первую очередь 1 25.04.2024, 8:06

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У ВСУ есть запрос на определенный возраст.

Силы обороны Украины нуждаются в молодых военнослужащих, в возрасте до 35-40 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Хьюго Траверсу.

По его словам, люди, которым уже за 50 лет, несмотря на большой жизненный и профессиональный опыт, сильно уступают молодым. И дело не только в физической форме. Именно на молодых людей есть спрос у военного командования.

«Есть соответствующие критерии и приоритеты по возрасту и физическому состоянию бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии, нужно готовить бригады, которые придут на замену бригадам, которые уже два года стоят на фронте», – сказал Зеленский.

По его словам, молодые военные отличаются тем, что у них лучше скорость восприятия ситуации и быстрый процесс принятие решение. Также они лучше осваивают новые технологии, что очень важно в современной войне.

«Есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны, потому что более современная война», — сказал президент Украины.

Он отметил, что многие дроны, которые сегодня используются на фронте, были сделаны молодежью. У молодых бойцов больше шансов победить врага, чем у воинов старшего поколения. Преимущество обязательно нужно использовать на фронте.