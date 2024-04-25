«На словах это осетр сибирский, а на деле Made in China» 25.04.2024, 9:29

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Что подсовывают сегодня белорусам под видом российской черной икры?

Удивитесь ли вы, если мы скажем, что кило черной икры может стоить 350 рублей, а в некоторых случаях этот символ роскоши и вовсе не будет содержать ДНК осетра?

Журналисты onliner.by провели собственное расследование для выявления контрафакта и откровенной подделки этого премиального продукта, сделали две контрольные закупки, искали гены краснокнижной рыбы с учеными, съездили к реальному производителю и пытались получить документы от торговцев рыбного отдела Комаровки. Что подсовывают нам сегодня под видом российской черной икры? Какие уловки используют и сколько зарабатывают продавцы? Есть ли после употребления фальсификата польза для организма?

Сомнительная сделка: покупаем черную икру с рук на заправке

Мы наткнулись на подозрительное объявление о продаже икры в Viber. Позвонили по указанному номеру, договорились о цене и встрече. Хоть сообщение и было написано от Натальи, реального продавца звали Вадим (по крайней мере так он представился). Весной прошлого года этот мужчина торговал самой дешевой черной икрой в стране. При рыночной цене 100-граммовой баночки в 350 рублей каким-то чудом он продавал ее вдвое дешевле. Магии не было: ценообразование здесь напрямую зависит от способа ее получения — она ворованная. По рассказам Вадима, с завода Admiral Husso (белорусский производитель черной икры) килограммы осетровой икры таскают ночью через проходную в обычных пластиковых пакетах.

«Я и 10 килограммов вынесу», — уверял Вадим. И слово свое сдержал. Вечером пятницы мужчина обещал добыть «товар» — утром субботы добыл. Сделку проводим на заправке за МКАД. Там нас встречают уже двое ребят. Аккуратно снимаем разговор с «бизнесменами» на камеру.

— Есть по 250 граммов такие банки.

— Цена?

— Цена? $120. Даже $110 сделаем. Килограмм — $300. Если будет два, по $250 будем делать.

В общем, оптом дешевле — тут как у всех.

Далее интересуемся сроками поставок. Ну не могут же воровать икру в таких количествах, да еще и ежедневно.

— Ты говоришь заранее, за день, значит, сегодня ночью ее вынесут. Если ты сказал в пятницу, значит, в субботу она будет. $300 за килограмм — это как красная.

Все-таки могут. Там было еще много хвалебных отзывов о продукте, но опустим их. Жмем продавцу руку и уходим с черной икрой. За 125 граммов мы отдали 170 рублей. К слову, на банке нет ни сроков годности, ни пломбы, ни названия производителя — ничего. Торговать так запрещено, но какой покупатель про это знает?

С вопросом, может ли черная икра на самом деле стоить $300, а то и $250 за килограмм, отправляемся к Александру Новикову, президенту Союза осетроводов, учредителю крупнейшей в России рыботоварной фирмы «Диана».

— Если вы говорите о рыночной цене, то это сомнительно. Вряд ли кто-то будет продавать по такой цене, тем более в розницу, — резюмирует Новиков.

Перед тем как ехать на завод, давайте разберемся в ценообразовании этого продукта.

От $100 до $1000 за кило. Реальная цена черной икры

Чтобы самка осетра дала потомство, нужно 7—10 лет. Самцов столько не держат и отправляют на убой гораздо раньше: должен же кто-то пополнять меню ресторанов. При среднем весе рыбы 30 килограммов можно рассчитывать на 3 килограмма икры. Предвидеть, что случится с рыбхозом, бизнесом, страной за 10 лет, не может никто. Все это время нужно не только платить зарплату сотрудникам и по счетам, но и следить за здоровьем самой рыбы. Отсюда и дороговизна.

Если делать все по закону, использовать сертифицированные корма, платить налоги, реальная цена осетровой икры — $1000 за кило. Однако экономить можно на стадии производства: китайцы уже давно научились растить рыбу быстрее и жирнее. И у такой икры совсем другая стоимость — $230 за килограмм. Это если говорить про легальные поставки. В случае контрабанды ценник на китайскую осетровую икру опускается до $100 за кило.

Вот только китайских брендов на рынке не встретишь, всем нужна икра русского осетра. В Китае хоть русского, хоть белорусского — банки наштампуют любые. Еще один важный момент: осетр — рыба краснокнижная. Семейство находится на грани исчезновения. Просто так черная икра без нужных бумаг перемещаться через границу не должна. Но все же перемещается.

Как работает самая распространенная схема? Контрабандист всеми правдами и неправдами завозит китайскую черную икру, где-то достает банки, перефасовывает и продает конечному потребителю в 10 раз дороже. Маржинальность в этом деле измеряется тысячами процентов. Вариант второй: вместо контрабандиста всем этим промышляют перекупы, которые повелись на «вкусную цену» от поставщика и даже не подозревают, что торгуют контрафактом. С документами особой мороки тоже нет — их подделывают так же, как и тару. Страдает только покупатель, которому вне зависимости от того, чья икра в банке, продают ее по $100 за 100 граммов.

— В чем отличие китайской икры от российской? — спрашиваем у эксперта.

— Внешне отличий вы не найдете: она будет так же выглядеть, будет в тех же баночках, что упакована российская икра, с такими же этикетками и надписями. А вот по качеству это, конечно, другой продукт. Отличается он в первую очередь составом, который обусловлен кормом, на котором выращивают рыбу.

В России существуют законы, которые запрещают применять любые генно-модифицированные компоненты (ГМК) при изготовлении кормов. У нас никто этого не делает и делать не имеет права, как, кстати, и в Европе. У китайцев же такого запрета нет, большинство компонентов для кормов — это ГМК. Например, соевый шрот. Вы знаете, что на Востоке очень много продуктов питания делают из сои, а отходы — это и есть шрот, который используется в кормах. Вся соя в Китае — ГМК, даже та, что экспортируется из США.

Идем дальше. В кормах применяется высококачественный рыбий жир, но в Китае вместо него используют растительные жиры, то есть масло. В основном это растительные масла, которые производятся из ГМО-растений. Это только верхушка пирамиды. Очень часто для экономии берется отработанное масло, которое до этого применялось в ресторанах и заведениях общепита.

Третья составляющая — рыбная мука. Продукт это биржевой, он постоянно растет в цене, есть его недостаток на рынке. Китайцы решили и эту проблему: вместо рыбной муки в кормах они используют мясокостную муку от животных и перьевую от птицы. За счет этого корма получаются в разы дешевле, а сама рыба получает другие жиры и аминокислоты. Вот отсюда и разница в стоимости китайской и российской икры.

Именно поэтому китайскую черную икру подделывают под русскую. Если бы люди знали, что перед ними китайская икра, они бы никогда не заплатили за нее такие деньги, как сегодня платят за русскую.

Поскольку у китайцев нет выхода на внешний рынок, мы вообще не знаем, в каких условиях содержится рыба. В итоге такая икра попадает на предприятия по выращиванию осетровых, у которых есть лицензия на поставку этой продукции за рубеж.

— Как контрабанда попадает на территорию России?

— Ну это же очень просто. На сегодня у нас огромная граница с Китаем, и не мне вам рассказывать, как таможенники закрывают глаза, как икру можно замаскировать и провезти под видом чего угодно. Плюс есть тот же Казахстан, куда попадает китайская черная икра, а оттуда едет к нам и к вам. Везут ее тупо в чемоданах.

Но вернемся к Вадиму и его продукту.

Есть ли там вообще ДНК рыбы?

Спустя несколько дней приезжаем в гости на завод Admiral Husso — а тут ни ночной смены, ни проходной, директор лично фасует икру по банкам. Саму икру взвешивают до грамма, вынести ее так же нереально, как наличку из банковского хранилища. И Вадим, кажется, соврал не только про режим работы, ведь в том, что у нас в руках вовсе не икра, а некий альтернативный продукт, хозяин предприятия уверен на 100%. Их бренд подделывали и раньше, но с такой наглостью здесь столкнулись впервые.

Берем свежую осетровую икру, которую добыли на наших глазах, и пытаемся найти сходства с той, что мы купили на заправке. Отличить подделку можно и кустарным способом: закипятив воду в чайнике и опустив в нее икринки. Помутнели и побелели? Так сворачивается белок, а раз он есть, значит, продукт можно назвать натуральным. Наша икра, как и искусственная, цвета не меняет. Еще в настоящих икринках есть ядро, искусственные же всегда однородны. Берем микроскоп, лезвие и разрезаем икринку из баночки — перед нами лишь месиво из непонятно чего, но точно без ядра.

Время серьезного анализа. Несем баночку в Институт генетики и цитологии, где будут искать ДНК осетра. Если в икре есть ген хотя бы одного из видов данного семейства, будь то белуги, калуги, стерляди и так далее, его обязательно найдут. Берется несколько икринок, образцу присваивается номер, и ученые начинают исследование. Спустя неделю результаты готовы.

Цитируем заключение: «Установлено, что в предъявленном образце ДНК не обнаружено». Как-то так.

Спустя какое-то время на заправке контрольную закупку проведут более щедрые ребята. Купят оптом, килограммов 20. Дельцов даже как-то накажут. Нам же остается только гадать, что скрывалось в банке и преподносилось как «самая дешевая черная икра в стране».

На словах ты осетр сибирский, а на деле Made in China?

Пока одни продают откровенную подделку и получают по шапке, другие из-под полы торгуют икрой непонятного происхождения на главном рынке столицы. В рыбном отделе Комаровки красуются те же синие банки, которые впарил нам Вадим. Они пусты. Как говорят продавцы, этот бренд помнят еще со времен Союза, и тара работает на привлечение внимания посетителей. И хоть ни один завод, производящий черную икру, не будет продавать банки отдельно, они продолжают появляться на витринах.

— Они пустые, это муляж, — рассказывает продавщица черной икры с Комаровки, на прилавке которой красуются интересующие нас банки.

— В них можно купить черную икру или нельзя?

— Нет, это, понимаете, любая баночка, это муляж.

— Но ценники же на ней есть…

— Эта баночка стоит 300 рублей, — показывает продавщица банку другого производителя с пломбой. — Если вот эта баночка (синяя. — Прим. Onlíner) стоит, люди узнают, что это икра, она всю жизнь в таких банках была.

— Типа маркетинг?

— Да.

— Видел, что икру из контейнера накладывают именно в такие синие банки.

— У нас такой нет. Может, у кого есть, но у моей фирмы этого нет. Это маркетинг.

На самом деле, еще месяц назад мы провели закупку у этой же продавщицы. Хоть она меня и забыла, ее я запомнил хорошо, ведь именно эта женщина тогда достала из-под прилавка контейнер с икрой и переложила его содержимое в такую же синюю баночку с точностью до грамма.

По ее словам, фирма привозит черную икру с Сахалина и из Петропавловска-Камчатского. То есть она российская, вот только есть нюанс.

— Когда мы покупали икру, которую назвали российской, нам ее переложили из контейнера в тару. Производитель может продавать икру и банки по отдельности? — интересуемся у президента Союза осетроводов России.

— Нет, не может. Это невозможно, у нас законом запрещено продавать черную икру на развес.

— А как должна выглядеть оригинальная банка черной икры?

— Она как минимум должна быть опломбирована, чтобы, если ее вскрыли, это было заметно. Сегодня покупатели поставлены в абсолютно идиотское положение, ведь все эти банки сопровождаются нужными документами, а магазины зачастую даже сами не знают, что торгуют фальсификатом, потому что бумаги вопросов не вызывают.

Я вам могу так сказать: сегодня каждая третья банка — банка с китайской икрой.

Простому покупателю я бы рекомендовал одно: берите икру напрямую у производителей, которые не запятнали свою репутацию.

Продолжаем дергать продавщицу. Может, сопутствующие документы прольют свет на ситуацию?

— Есть хоть какие-то бумаги на черную икру? — интересуюсь у той же дамы за прилавком.

Этих самых бумаг должна быть целая пачка: ветеринарное свидетельство, накладные, CITES (документ, требуемый для экспорта и импорта всех видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения), сертификат качества, протоколы испытаний.

— Есть, сейчас ветеринарный сертификат поищу.

Идет и ищет. Спустя три минуты приносит. Читаем: икра лососевая.

— Слушайте, ну это же на красную икру бумажка, черная — это осетровая. Идите еще посмотрите.

Снова ищет, но не находит. В тот день никто из продавцов, у кого были эти баночки, документов нам так и не показал. Внятной причины отказа тоже не назвали. Может, их нет? Когда продавцы слышали вопросы про загадочные контейнеры с черной икрой, включали дурачка и крутили пальцем у виска. Есть у них и официально ввезенная российская черная икра — будет в самый раз на случай проверок. Ведь на нее документы точно найдутся.

Еще от продавцов можно услышать про дикую икру — это еще один нездоровый маркетинговый прием. Потому что, коль это действительно так, то сбытчика, как и браконьера, ждет «уголовка».

— Как правило, сегодня под видом «дикой» продают такую же китайскую икру, которую выдают за браконьерскую, — резюмирует Новиков.

Утолить голод — да, польза для здоровья — маловероятно

У этой истории есть и другой аспект. Осетровую икру рекомендуют принимать для восстановления организма после тяжелых болезней, в том числе после онкологии. Каково же будет удивление пациента, ложку за ложкой уплетающего такой премиальный продукт и не видящего абсолютно никакого результата, кроме одного — исхудавшего кошелька.

— Икра — это не только еда на праздники. Условно говоря, в этом продукте есть все, чтобы продолжалась жизнь. Там собран пакет микроэлементов, жиров, пептидов, которые благоприятно влияют на здоровье человека. Это не только вкусно, но и полезно. Собственно говоря, недаром врачи прописывают икру больным людям или тем, кто восстанавливается после болезни. Я бы не сказал, что это прямо лекарство, нет, но очень важный для здоровья человека компонент, — говорит Новиков.

— Есть ли такая польза от китайской черной икры?

— Там будут отсутствовать многие полезные вещества, которые есть в российской. Я не проводил таких опытов, и никто их не проводил. В продаже есть имитированная икра, только внутри нее вовсе не то, что в настоящей. Вот такая икра будет полезна? В какой-то степени да: как пищевой продукт она будет полезна. А в плане того, за что ценят икру, вряд ли вы найдете в ней пользу.