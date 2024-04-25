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Белорус с помощью кошки пытался отучить соседа парковаться под окнами

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  • 25.04.2024, 9:38
  • 1,214
Белорус с помощью кошки пытался отучить соседа парковаться под окнами

Дело приняло неожиданный оборот.

Жителю улицы Жукова в Гомеле не нравилось, что сосед паркует под окнами свою машину. И тогда мужчина решился на крайние меры, о чем теперь сильно жалеет. Подробности порталу «Белка» рассказали в прокуратуре Гомеля.

Противостояние между мужчинами началось полгода назад. Одного из них возмутило, что перед его домом автовладелец оставляет свой Ford, притом что живет в другом доме, рядом с которым есть свои парковочные места.

Как-то в марте гомельчанин вышел во двор и снова увидел намозолившее взгляд авто. Тут же созрела мысль проучить его хозяина. С трех колес он спустил воздух, а в четвертом просверлил дырки дрелью.

Но на этом мужчина не успокоился. Поднялся в квартиру, где из кошачьего лотка взял фекалии своего питомца и ими измазал окно, дверь и ручку водительской двери машины.

— Личность подозреваемого установили, когда хозяин пострадавшего авто вспомнил прошлогоднюю перепалку. Житель дома сознался в хулиганстве, выразил готовность оплатить стоимость ремонта колеса. Расследование уголовного дела завершено и передано на рассмотрение в суд, — рассказал помощник прокурора города Гомеля Андрей Бондаренко.

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