Брестский горисполком потратил на кресла и стулья тысячи долларов 2 25.04.2024, 10:22

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иллюстративное фото

Самые дорогие - в цвете коричневый бриллиант.

На сайте госзакупок еще в конце марта опубликовали тендер Брестского горисполкома на закупку офисных кресел и стульев. Чиновники потратили на них из бюджета 17 950 рублей. Самое дорогое кресло называется LEONARDO в цвете коричневый бриллиант и стоит около 507 рублей.

При этом чиновник, который составлял тендер, особо не парился: зашел на сайт akshome.by, посмотрел каталог, выбрал понравившуюся мебель, скачал фото, названия и технические характеристики, а затем вставил их в заявку, добавив фразу «или аналог». Сайт bgmedia.site рассказал, какие кресла и стулья купил Брестский горисполком.

Поворотные кресла LEONARDO

Самое дорогое кресло, которое заказали брестские чиновники, называется LEONARDO. Купили 7 штук за 3 550 рублей, то есть одно стоило примерно 507 рублей. При этом на сайте брестского ЧУП «Акс-Мебель», которое продает такие кресла, оно стоит 551 рубль. Кресло из экокожи в цвете коричневый бриллиант.

Не будем перечислять все характеристики этого дорогого кресла. С ними можно ознакомиться здесь. Отметим лишь, что оно выдерживает вес до 120 кг, поворачивается на 360 градусов и имеет прорезиненные колеса и механизм качания Anyfix с двумя рычагами.

Самое интересное, что это импортное кресло. Его производит китайская компания «АНЖИ РОНТАЙ ФУРНИТУР ФЭКТОРИ» из провинции Чжэцзян, а ЧУП «Акс-Мебель» импортирует его в Беларусь и продает у нас.

Поворотные кресла ALLISON

Понравилось брестским чиновникам и поворотное кресло попроще и подешевле под названием ALLISON. На 22 таких кресла потратили 6 000 рублей, то есть одно стоило примерно 272 рубля. При этом на сайте akshome.by одно такое кресло стоит 240 рублей — это дешевле, чем насчитали чиновники.

Со всеми характеристиками ALLISON можно ознакомиться здесь. Оно в черном цвете, тоже выдерживает вес до 120 кг, имеет прорезиненные ножки и поворачивается на 360 градусов. Единственное отличие от LEONARDO — в обычной сетке, которая не такая удобная для спины и головы, как экокожа. При этом неизвестно, кто его производит, импортное ли оно.

Стулья MARCUS

Больше всего денег горисполком потратил на стулья MARCUS. За 56 таких стульев заплатили 8 400 рублей, то есть один стоил 150 рублей. При этом на сайте akshome.by один такой стул стоит 174,2 рубля. Видимо, оптом покупать дешевле.

Со всеми характеристиками MARCUS можно ознакомиться здесь. Он тоже в черном цвете, тоже выдерживает вес до 120 кг, а материал сидения — ткань, а не сетка, как у ALLISON, и экокожа, как у LEONARDO.

Примечательно, что у «Акс-Мебель» в наличии остался всего один стул MARCUS. Неужели брестские чиновники выкупили почти все что было? Для сравнения: у них в наличии 38 кресел LEONARDO и 40 кресел ALLISON.

Чиновник, который составлял тендер, не особо заморачивался: зашел на сайт, выбрал понравившуюся мебель, скачал фото, названия и характеристики, а затем вставил их в заявку, добавив фразу «или аналог». На это указывает следующее: название мебели, технические характеристики и фото в тендере Брестского горисполкома и на сайте akshome.by полностью совпадают.